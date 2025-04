Aangeboden door A-Z Barbecue Service Maak kans op een volledig verzorgde barbecue voor jouw team

Het einde van het voetbalseizoen nadert en dus worden traditiegetrouw de teambarbecues gepland. Of je nu kampioen bent geworden, onderaan eindigde of een seizoen in de middenmoot draaide: met A-Z Barbecue Service is er altijd een reden om samen een feestje te vieren. Helemaal wanneer je dit jaar een compleet verzorgde barbecue voor 25 personen wint.

De komende speelronden in de Nederlandse voetbalcompetities zijn cruciaal: wie pakt de titel in de Eredivisie, wie degraderen er naar het tweede niveau en nog belangrijker: wie promoveren vanuit de Keuken Kampioen Divisie? In de vierde en tevens laatste periode, jagen de teams op een periodetitel die toegang geeft tot de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Een team dat halverwege de ranglijst eindigt maar wél een periode heeft gepakt, kan zo dus alsnog promoveren. En ja, de geschiedenis wijst uit: dit zijn absoluut de meest spectaculaire wedstrijden.

Er is altijd iets te vieren

Hoe dan ook: er is dit seizoen altijd iets te vieren. Dat geldt ook voor A-Z Barbecue Service, dat trotse partner is van de Keuken Kampioen Divisie en de primeur heeft door zich als eerste officiële ‘’periodepartner’’ aan de voetbalcompetitie te verbinden. Daarmee zet A-Z Barbecue Service, de nummer één barbecueservice van Nederland, voetbal & barbecue in zijn kracht: het brengt mensen samen om te vieren. Of het nu gaat om een kampioenschap of een buurtfeest, met vrienden of clubgenoten - de gezelligheid en het plezier staan altijd centraal. Zelfs wanneer het sportief een minder succesvol jaar was, maakt een gezellige teambarbecue het seizoen toch nog goed.

Win een gezellig barbecuefeestje voor jouw team

Dit jaar kan de afsluiting van het seizoen extra mooi worden. Je maakt namelijk kans op een compleet verzorgde barbecue voor jouw team (max. 25 personen). Deelnemen kan via het inschrijfformulier op de website . Omdat A-Z Barbecue Service partner is van de Keuken Kampioen Divisie zijn er meerdere prijzen die je kunt scoren. Zo maak je kans op een VIP-experience voor een wedstrijd naar keuze, een shirt van jouw favoriete ‘KKD’-club of een officiële wedstrijdbal.

Scoor geld voor jouw vereniging