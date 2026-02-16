De tweede week van de Winterspelen kent voor TeamNL volop kansen in het schaatsen en shorttrack. Maar ook de atleten in de bobsleebaan en op de slopestyle zijn het kijken waard. Een overzicht van de Nederlandse kanshebbers deze week, die je live in actie ziet op Eurosport en HBO Max.

Stunt Kjeld Nuis in de nadagen van zijn carrière ook op het olympisch ijs van Milaan? Hij is tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter, in 2018 én 2022. Nuis is op donderdag 19 februari (vanaf 16.30 uur) de titelverdediger, maar niet de grootste kanshebber.

Dat is Jordan Stolz, het Amerikaanse supertalent versloeg Nuis onlangs nog in Inzell tijdens een wereldbekerwedstrijd. Zijn de rollen in Milaan omgedraaid? Of staan Joep Wennemars of Tijmen Snel op het (hoogste) podium?

Vijf op een rij op 1500m?

De laatste vier Winterspelen won telkens een Nederlandse schaatsster olympisch goud op de 1500m: drie keer Ireen Wüst en eenmaal Jorien ter Mors (2014). Treden Antoinette Rijpma-de Jong of Marijke Groenewoud in hun voetsporen of verrast Femke Kok de Japanse favoriet Miho Takagi? We weten het op donderdag 14 februari vanaf 16.30 uur.

Medailles bij de massastart?

Wie zegt massastart noemt de naam Marijke Groenewoud, dé huidige wereldkampioen en gedroomde opvolger van de gestopte Irene Schouten, de olympisch kampioen van vier jaar geleden. Of verrast Bente Kerkhoff vriend en vijand in Milaan?



Wie vooraf naar het deelnemersveld bij de mannen kijkt, verwacht niet direct de titel voor Jorrit Bergsma, de routinier die op zijn veertigste nog niet aan stoppen denkt en al drie olympische medailles veroverde, of aan Stijn van de Bunt, die debuteert op de Winterspelen. Dan wordt eerder Bart Swings genoemd. Hij kan zijn titel prolongeren.

De massastart voor de mannen is op zaterdag 21 februari (15.00 uur halve finale, 16.40u finale) en vrouwen (15.50 uur, halve finale, en 17.15u finale) te zien op Eurosport en HBO Max.

Medailles dankzij teamwork

Een schaatsmedaille ligt voor TeamNL ook voor het oprapen bij de ploegenachtervolging. De kans op een titel is bij de vrouwen met Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong groter dan bij de mannen. Zij schaatsen op dinsdag 17 februari om 14.52 uur de halve finale en mogelijk om 16.47 uur de finale.

Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en Marcel Bosker hadden in januari nog amper samen getraind. Maar mogelijk verrast het trio op dinsdag 17 februari (14.30 uur, halve finale, en finale 16.28 uur). Het blijven toch de Winterspelen.

Medailleregen bij shorttrack

De tweede week van het shorttracktoernooi begint met de series van de 500m bij de mannen (maandag 16 februari, 11.18 uur) met Jens en Melle van ’t Wout en Teun Boer en de 1000m bij de vrouwen (11.00 uur) met Xandra en Michelle Velzeboer en Selma Poutsma. Die dag zijn ook de halve finales van de relay bij de mannen.

Woensdagavond 18 februari worden de medailles verdeeld op de 500m. De grootste kanshebber op een podiumplek: Jens van ’t Wout. Die avond kunnen de Nederlandse shorttracksters de olympische titel met succes verdedigen op de aflossing. Hoe laat je voor de buis moet zitten? Om 20.59 uur. Dan moeten zij zich natuurlijk wel hebben gekwalificeerd.

Ook de mannen gaan op deze discipline op jacht naar het eremetaal als zij zich hebben gekwalificeerd op maandag 16 februari (12.04 uur). Op vrijdagavond (21.29 uur) staat de finale op het programma. Suzanne Schulting, die ook uitkomt op de 1000m langebaan, Xandra Velzeboer en Michelle Velzeboer gaan voor goud op de 1500 meter. Op vrijdagavond kun je daarvoor voor de tv gaan zitten, want dan worden de kwartfinales (20.15 uur), halve finales (21.00 uur) en finale (22.03 uur).

Stunt in het bobsleeën of op de slopestyle?

Wie naast het schaatsen en shorttrack toe is aan wat anders, boft: TeamNL stuurt in de tweede week de tweemans- (maandag en dinsdag) en viermansbob (zaterdag en zondag) met stuurman Dave Wesselink en snowboardsters Romy van Vreden en Melissa Peperkamp (slopestyle, maandag en mogelijk finale op dinsdag) naar Italië voor snelheid, trucs en misschien wel een stunt richting het podium.

Deze editie van de Winterspelen eindigt traditioneel met de sluitingsceremonie op zondag 22 februari om 20.00 uur. De vlaggendragers daarvan zijn nog niet bekend.

Het volledige programma van TeamNL deze week

Maandag 16 februari

10.00 uur: bobsleeën tweemansbob heat 1 mannen met Dave Wesselink en Jelen Franjic

10.30 uur – 12.15 uur: snowboarden slopestyle vrouwen met Romy van Vreden en Melissa Peperkamp

11.00 uur: kwartfinales shorttrack 1000m vrouwen met mogelijk Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma

11.18 uur: series shorttrack 500m mannen met sowieso Jens van ‘t Wout, Melle van ‘t Wout en Teun Boer

11.55 uur: halve finales shorttrack 1000m vrouwen met mogelijk Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma

11.57 uur: bobsleeën tweemansbob heat 2 mannen met Dave Wesselink en Jelen Franjic

12.04 uur: halve finales shorttrack 5000m relay mannen

20.00 uur: kunstschaatsen paren vrije kür eventueel met Daria Danilova en Michel Tsiba

Dinsdag 17 februari

13.00 uur – 14.50 uur: snowboarden slopestyle vrouwen finale run 1, 2 én 3 met Melissa Peperkamp en Romy van Vreden

14.30 uur: halve finales schaatsen ploegenachtervolging mannen met Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en Marcel Bosker

14.52 uur: halve finales schaatsen ploegenachtervolging vrouwen met Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong

16.28 uur: finale schaatsen ploegenachtervolging mannen met mogelijk Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en Marcel Bosker

16.47 uur: finale schaatsen ploegenachtervolging vrouwen met mogelijk Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong

19.00 uur: bobsleeën tweemansbob heat 3 mannen met Dave Wesselink en Jelen Franjic

21.05 uur: bobsleeën tweemansbob heat 3 mannen met Dave Wesselink en Jelen Franjic

Woensdag 18 februari

20.15 uur: kwartfinales shorttrack 500m mannen met mogelijk Jens van ’t Wout, Melle van ’t Wout en Teun Boer

20.42 uur: halve finales shorttrack 500m mannen met mogelijk Jens van ’t Wout, Melle van ’t Wout en Teun Boer

20.59 uur: shorttrack 3000m relay vrouwen met mogelijk Nederland

21.29 uur: finale shorttrack 500m mannen met mogelijk Jens van ’t Wout, Melle van ’t Wout en Teun Boer

Donderdag 19 februari

16.30 uur – 18.10 uur: schaatsen 1500m mannen met Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Tijmen Snel

Vrijdag 20 februari

16.30 uur – 18.10 uur: schaatsen 1500m vrouwen met Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud

20.15 uur: kwartfinales shorttrack 1500m vrouwen met sowieso Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer

21.00 uur: halve finales shorttrack 1500m vrouwen met mogelijk Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Michelle Velzeboer

21.29 uur: finale shorttrack relay 5000m mannen met mogelijk Nederland

22.03 uur: finale shorttrack 1500m vrouwen met mogelijk Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Michelle Velzeboer

Zaterdag 21 februari:

10.00 uur: bobsleeën viermansbob heat 1 mannen met Dave Wesselink, Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster

11.57 uur: viermansbob heat 2 mannen met Dave Wesselink, Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster

15.00 uur: halve finales massastart mannen met Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt

15.50 uur: halve finales massastart vrouwen met Bente Kerkhoff en Marijke Groenewoud

16.40 uur: finale massastart mannen met mogelijk Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt

17.15 uur: finale massastart vrouwen met mogelijk Bente Kerkhoff en Marijke Groenewoud

Zondag 22 februari