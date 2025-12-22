Het is dé plek waar harten sneller gaan kloppen: Thialf, het mekka van het Nederlandse schaatsen. Elk jaar trekken duizenden fans naar het schaatsstadion in Heerenveen om de Nederlandse schaatstoppers aan te moedigen. Dit jaar krijgt het Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi, dat geldt als dé poort naar de Olympische Winterspelen in Milaan, een unieke, feestelijke twist met de allereerste Oranjemars in het schaatsen.

Niemand minder dan Dries Roelvink trekt samen met Kleintje Pils op zaterdag 27 december de kar van de eerste Staatsloterij TeamNL Fanfare. Onder aanvoering van de zanger en dweilorkest wordt een spectaculaire Oranjemars naar Thialf georganiseerd. Zie je het al voor je? Een stoet met duizenden schaatsfans, gekleed in het oranje, die zingend hét schaatsstadion van Nederland betreden? Heerenveen is komend weekend hét decor van de grootste schaatsfanmars óóit.

Extra steuntje in de rug

De OKT is voor de Nederlandse schaatsers het belangrijkste toernooi van dit jaar: wie een goede dag heeft en wint, kwalificeert zich voor de Olympische Winterspelen in Milaan. De druk zit er dus op voor alle schaatsers en dat beseft Staatsloterij, trotse hoofdsponsor van TeamNL én van schaatsend Nederland, zich als geen ander. Om het ‘Oranjegeluk’ aan te wakkeren, organiseert het de allereerste Oranjemars in het schaatsen vol muziek en spektakel. “Dit geeft onze schaatstoppers extra stimulans en helpt ze op weg naar hun droom”, vertelt Dries Roelvink enthousiast, die de Oranjemars begeleidt samen met Kleintje Pils. “Dit wordt té gek en onvergetelijk.”

Wie, wat, waar, wanneer

Wil je dit feestje niet missen? De Staatsloterij TeamNL Fanfare vertrekt op zaterdag 27 december om 15.00 uur vanaf P6 en P7 bij Thialf. Daarna kunnen schaatsfans achtereenvolgens op P5, P4, P3 en P2 aansluiten bij de Oranjemars, die rond 15.40 uur aankomt bij het schaatsstadion in Heerenveen. Ruim op tijd dus om de start van dag 2 van het Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi mee te maken. Sterker nog, loop je mee in de fanfare, dan krijg je via een speciale fastlane eerder toegang tot Thialf. Hoe luxe is dat?



Of je nu fanatiek schaatsfan bent of juist voor het eerst de unieke schaatssfeer wil proeven: trek op 27 december je mooiste oranje outfit aan, pak je sjaal en slingers en sluit je aan bij de vrolijke fanmars. De muziek, de sfeer en de saamhorigheid: het blijft je ongetwijfeld lang bij.

Milaan, ik kom eraan!

En o ja, als extra stimulans heeft Dries Roelvink een variant gemaakt op zijn bekendste nummer Ik kom eraan. Met Milaan, ik kom eraan pakt de volkszanger uit met een fantastische anthem voor TeamNL in aanloop naar de Olympische Winterspelen. Alvast oefenen? Luister het nummer vanaf 23 december via Spotify, Apple Music of Sportnieuws.nl.

Dries Roelvink te gast bij Ellen & Naomi

Kun je niet wachten? Dries Roelvink is deze week te gast in de nieuwste aflevering van 'EN door met Ellen & Naomi en Sportnieuws.nl' waarin hij met Ellen Hoog en Naomi van As inzoomt op het nummer Milaan, ik kom eraan, die hij samen met Staatsloterij heeft ontwikkeld voor de komende Winterspelen. En ja, dat levert fantastische beelden op, kijk maar: