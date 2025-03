Aangeboden door adidas Tips voor beginners: zo kies je jouw eerste hardloopschoen

Het schaatsseizoen staat voor de deur, ‘s werelds beste darters maken zich op voor het WK en in veel Europese voetbalcompetities is het einde van de eerste competitiehelft in zicht. Maar dat is nog lang niet alles. December is traditiegetrouw een goede sportmaand. We blikken vooruit op de sporthoogtepunten die je in december live kunt bekijken bij Ziggo Sport.