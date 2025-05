Aangeboden door Ziggo Sport Wie pakt de titel? Op deze zender kijk je live naar de drie Europese voetbalfinales

Een Engelse clash, mogelijke titel voor Paris Saint-Germain en heerlijk affiche in Polen: alles draait de komende weken om de grote finales van de Europese voetbalcompetities. Tottenham Hotspur en Manchester United trappen woensdagavond (21 mei) af met de finale van de UEFA Europa League in het Spaanse Bilbao. De wedstrijd kijk je live bij Ziggo Sport, ook als je geen Ziggo hebt.

Maar liefst drie Engelse clubs melden zich in mei in de finale van een Europese voetbalcompetitie. Vanavond is het de beurt aan twee van hen: Tottenham Hotspur en Manchester United strijden in Spanje voor de winst van de UEFA Europa League. En dat is, als je naar de stand in de Premier League kijkt, toch wel enigszins verrassend: beide clubs staan boven de degradatiestreep. United 16e, Tottenham 17e. Een trieste positie voor de twee Engelse topclubs, die de laatste jaren weinig succes kenden. Het winnen van de Europa League is dus een must: het maakt een teleurstellend seizoen enigszins goed en zorgt voor directe plaatsing voor Europees voetbal voor volgend seizoen.

Wil je niks missen van deze fantastische wedstrijd? De bal rolt vanavond om 21.00 uur in het San Mamés, het stadion van Athletic Bilbao. De wedstrijd is via Ziggo GO voor iedereen in Nederland gratis te streamen. Ziggo-klanten kijken via Ziggo Sport op kanaal 14.

Wie wint de UEFA Conference League?

Een week later, op woensdag 28 mei, is het de beurt aan Real Betis en Chelsea. In het Poolse Wroclaw spelen de ploegen dan de finale van de UEFA Conference League, het derde Europese voetbalniveau. Beide teams strijden in de competitie voor Europees voetbal. Wie de finale wint, gaat een stuk relaxter de zomerstop in en is sowieso verzekerd van Europees voetbal in het seizoen 2025-2026.

De finale kijk je op woensdag 28 mei om 21.00 uur live bij Ziggo Sport: je streamt de wedstrijd gratis met Ziggo GO of kijkt als Ziggo-klant op kanaal 14. Om 20.00 uur start de voorbeschouwing.

Wint Paris Saint-Germain éindelijk de UEFA Champions League?

Op de allerlaatste dag van de maand bepalen Paris Saint-Germain en Internazionale wie de Champions League wint. Alle ogen zijn in Istanbul gericht op Denzel Dumfries, de Nederlander die in de halve finale van onschatbare waarde was met belangrijke assists en goals tegen FC Barcelona. Bezorgt hij Internazionale een verrassende finalewinst? Of wordt het tóch Paris Saint-Germain, dat na jaren vol hoge verwachtingen éindelijk dicht bij het winnen van de Champions League is?

De finale is op zaterdag 31 mei om 21.00 uur te zien bij Ziggo Sport: je streamt de wedstrijd gratis met Ziggo GO of kijkt als Ziggo-klant op kanaal 14. De voorbeschouwing kijk je vanaf 19.30 uur.

