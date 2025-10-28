Voetballers shinen niet alleen op het veld: ze stelen ook buiten het veld de show met mode, auto’s, huizen én nieuwe haren. Deze Nederlandse (ex-)voetballers ondergingen de afgelopen jaren een haartransplantatie.

Davy Klaassen

De middenvelder viel in zijn eerste Ajax-periode niet alleen op vanwege zijn spel: ook zijn kapsel was vaak het gesprek van de dag. De middenvelder liet zijn terugwijkende haarlijn weghalen met een haartransplantatie - iets wat ze ook met succes uitvoeren bij Hairtec Haarkliniek in Delft.

Jorrit Hendrix

‘’Opeens’’ stond-ie daar met een bos haar: Jorrit Hendrix. De 30-jarige middenvelder, tegenwoordig spelend voor SC Preußen Münster in de 2. Bundesliga, maakte furore bij PSV en dwong daarmee een plek bij Oranje af. Na zijn transfer naar Spartak Moskou ging het bergafwaarts met de Limburger. In Duitsland steelt de middenvelder, die een haartransplantatie onderging om zijn haarlijn te herstellen, de show met zijn volle bos haar.

Marco van Basten

Voor veel mannen is het een vervelend gegeven om dun haar te krijgen. En dus kiezen ze voor een haartransplantatie. Wie dat ook deed - en er openlijk voor uitkwam - was Marco van Basten. De oud-voetballer onderging dit jaar een haartransplantatie met de wens om ‘dikker haar terug te krijgen’.

Met een nieuwe look het voetbalveld op

Met die vraag komen (amateur)voetballers geregeld terecht bij Hairtec Haarkliniek. De haartransplantatiekliniek in Delft werkt met diverse behandelmethodes, waaronder de DHI-techniek . Hiermee implanteren ze haarzakjes direct en nauwkeurig met minimale littekens, goed resultaat en - ook heel fijn voor de ijdeltuiten - vlot herstel. Zo stap je in no-time met een nieuwe look het voetbalveld op en voel je je weer als vanouds.

Sean Klaiber

Voor Sean Klaiber geldt dat ook. De rechtsback, spelend voor het Deense Brøndby IF, verkaste in 2020 van FC Utrecht naar Ajax en verscheen met volle bos haar op het trainingsveld. Hij onderging een haartransplantatie om een ‘’completer’’ gevoel te krijgen.

Noussair Mazraoui

Ook Noussair Mazraoui koos ervoor om ‘wat aan z’n haren te doen’. De Marokkaans-Nederlandse rechtsback was niet tevreden met zijn haarlijn en liet daarom een reconstructie uitvoeren.

Demy de Zeeuw

In de categorie: vergeten voetballers. Demy de Zeeuw stopte op relatief jonge leeftijd met voetballen om zich volledig te richten op zijn mode-avontuur met kledingmerk BALR. De oud-middenvelder is het bewijs dat je nooit te jong bent voor een haartransplantatie: ook hij heeft weer haar op z’n bol.

Plan een gratis consult bij Hairtec Haarkliniek