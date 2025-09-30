Dankzij een wildcard speelt Youp de Kroon dinsdag samen met Julian Prins op Dutch Day van Premier Padel. Het duo staat voor het eerst samen in Ahoy Rotterdam en reist tegenwoordig de wereld over voor toernooien. "In 2026 de top 120 halen zou mooi zijn."

De Kroon heeft na zijn werkdag bij JustPadel.com een dik halfuur om te bellen. Hij stapt in zijn auto op weg naar een training en haalt onderweg Prins op. Het duo is sinds een jaar of drie onafscheidelijk van elkaar en won in maart het NK, een prijs die hun Nederlandse padelbingokaart compleet maakte.

Daarom richten De Kroon en Prins zich op toernooien in bijvoorbeeld Australië, de Verenigde Arabische Emiraten of de Dominicaanse Republiek, waar ze dit jaar hun tweede internationale titel wonnen. Daar kunnen ze meer punten voor de wereldranglijst verdienen. "Met Julian kijk ik regelmatig naar de speelkalender en bepalen we aan welke toernooien we kunnen deelnemen. Sommige slaan we over, omdat het deelnemersveld te sterk is."

i Youri de Kroon. © JustPadel.com

Ambities

De Kroon vertelt tijdens de autorit over zijn ambities, het partnerschap met Prins, Premier Padel en de afgelopen vijf jaar waarin padelcarrière van de 20-jarige Brabander een enorme vlucht heeft genomen. "Eigenlijk zouden wij met onze ranking nog niet aan Premier Padel mee kunnen doen. Dat is als je in de top 100 staat, maar omdat het toernooi in Nederland wordt georganiseerd hebben wij een wildcard gekregen", verklaart de nummer 146 van de ranking.

De Kroon kijkt ernaar uit om op Dutch Day te spelen. "Het is voor het eerst dat we in zo’n groot stadion én in Rotterdam spelen. Ik hoop echt dat het vol zit. Wij zijn de underdog, maar spelen natuurlijk voor de winst."

Sinds drie jaar vormt hij een koppel met de vijf jaar oudere Prins, die hij eigenlijk al jaren kent omdat hij vroeger met zijn broertje optrok en omdat de (groot)ouders elkaar ook kennen. "Wij tennisten allebei. Julian op een hoger niveau dan ik. Ik ben vijf jaar geleden met mijn ouders meegegaan toen ze vroegen of ik het leuk vond een keer te padellen. In het begin was ik nog niet enthousiast en dacht ik: is dit het wel?’"

De Kroon wint al snel zijn eerste toernooitjes en begint de sport steeds leuker te vinden. "Ik heb op een gegeven moment een appje naar Julian gestuurd en gevraagd of hij het leuk vond om samen te spelen."

Direct naar NK-finale

Een schot in de roos. Bij hun eerste NK-deelname in 2023 bereiken ze direct de finale. Tennis verdwijnt steeds verder naar de achtergrond, de focus gaat op padel. Coach Pablo Moreno, die De Kroons ouders zelfs nog de eerste padelslagen heeft geleerd, begeleid hen – ook buiten de landsgrenzen – en reist zes keer per jaar met hen de wereld over dankzij een contract bij de padelbond (KNLTB). In het begin denkt De Kroon overigens nog niet direct aan het spelen van internationale toernooien. Eerst de klasse in Nederland laten zien, beweert hij. Bovendien kosten coach Moreno, een mental coach, fysiek trainer, de hotels, vliegtickets, schoenen en wat er allemaal nog meer bij komt kijken bij buitenlandse trips ‘een behoorlijk budget’.



Materialen, zoals rackets (Siux Electra ST4) en tassen krijgt hij gesponsord door JustPadel, waar De Kroon na zijn stage als student Marketing & Sales inmiddels een contract heeft gekregen en andere gesponsorde spelers helpt. "Echt superfijn, want ik krijg van JustPadel ook de ruimte om te trainen. Dat was tijdens mijn stage ook al zo."

Dromen van de Olympische Spelen

Vijf jaar na zijn eerste stappen in de padelkooi staat de Brabander op plek 146 van de wereldranglijst. Zijn ambitie voor dit jaar? "Ons derde toernooi winnen." Over zijn doelen voor 2026, zegt hij: "Het zou mooi zijn om in de top 120 te komen. In de topsport kan het snel gaan." Ook durft hij nog verder in de toekomst te kijken: deelnemen aan de Olympische Spelen staat ook op zijn wensenlijst. "Meer Premier-toernooien spelen en de top 100 halen, is ook een droom." Eerst schitteren en hoge ogen gooien op Premier Padel in Ahoy, waar de wedstrijd voor de liefhebber ook wordt uitgezonden op Canal+ of op YouTube.

