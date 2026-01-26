Als iemand weet hoe het is om te moeten presteren onder druk, dan is het Sven Kramer. De oud-schaatser maakt zich op voor zijn eerste Olympische Spelen als directeur van Team Essent en beseft in aanloop naar de Winterspelen in Milaan dat dit ‘een heel andere gewaarwording is’. “Als teameigenaar heb je meerdere belangen te dienen dan alleen die 12,5 ronden die je voor jezelf rijdt. Dit is een heel andere dynamiek.”

De schaatsgekte neemt toe. Over ruim 1,5 week zit heel Nederland voor de buis gekluisterd om te kijken naar onze Nederlandse schaatshelden. Namen als Gianni Romme, Erben Wennemars en Rintje Ritsma lieten het Nederlandse schaatsen de afgelopen 25 jaar uitgroeien tot iets groters dan sport. Het werd cultuur. Later was het Sven Kramer die ‘Nederland schaatsland’ een nieuwe dimensie gaf. En nu, nu zijn het talenten als Suzanne Schulting en Joep Wennemars die opstaan en mogelijk een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de Nederlandse schaatshistorie.

Alle hens aan dek

Na vijf olympische deelnames, beleeft Kramer deze momenten de komende Winterspelen in Milaan (6-22 februari) ‘vanaf de zijlijn’. “Dit is een heel andere uitdaging dan het verleden waarin je volledig op jezelf gefocust bent. Als sporter ga je ervan uit dat alles vanzelfsprekend is. Ik besef nu nog beter dat je het als team samen doet. Bij Team Essent zijn 45 mensen werkzaam.” Met de steun van hoofdsponsor Essent wordt het team tot in de puntjes klaargestoomd. “Iedereen staat in dienst van het team om optimaal te presteren tijdens de Olympische Spelen”, blikt Kramer vooruit. Hij zit de komende periode absoluut niet stil. “Vijf dagen na Milaan begint het NK, twee dagen later het WK. Het is de komende periode alle hens aan dek.”

De succesvolste man op de Spelen ooit

Met vier keer goud, twee keer zilver en drie keer brons op de Olympische Spelen is Kramer de meest succesvolle Nederlandse man op de Spelen en een van de grootste Nederlandse schaatsers van de afgelopen 25 jaar. De oud-sporter, die vier jaar geleden na de Winterspelen in Peking (2022) zonder medaille afscheid nam van het schaatsen, weet wat voor druk er komt kijken bij het móeten presteren op het hoogste niveau. “Van de 18 Nederlanders die naar Milaan zijn afgevaardigd voor het langebaanschaatsen, zijn er weinig met meerdere deelnames aan de Olympische Spelen. Het is echt een jonge generatie die je nu terugziet in het schaatsen; de meesten doen voor de eerste keer mee. Dat is toch een ander gevoel dan hoe ik naar Vancouver (2010, red.) afreisde”, vertelt Kramer over zijn tweede Olympische Spelen, waar hij zich had gekwalificeerd voor meerdere afstanden. “De druk die ik daar ervoer, was intens. Gelukkig is het tegenwoordig een andere tijd en speelt mental health een belangrijke rol.”

Continuïteit

Met Joep Wennemars - geplaatst voor de 500, 1000 en 1500 meter - heeft Team Essent een potentiële gouden medaillewinnaar in huis. “Maar we moeten realistisch zijn: de concurrentie zit niet stil, alles kruipt naar elkaar toe. De vanzelfsprekendheid dat je als favoriet wint, is er niet meer. Je moet als team daarom innovatief en vooruitstrevend zijn”, benadrukt Kramer, die trots is op de continuïteit van het Nederlandse schaatsen de afgelopen 25 jaar. “We hebben er veel effort in gestopt om te bewerkstelligen dat we zo succesvol zijn. Maar als je nu kijkt naar de uitslagen van de laatste jaren, dan zie je dat het geen vanzelfsprekendheid is dat wij als Nederland altijd maar winnen.”

“Ik denk oprecht dat wij in veel facetten onze tijd vooruit waren”, vervolgt Kramer, die zich ervan bewust is dat je er als sporter ook veel voor moet laten én dat je ‘een beetje geluk moet hebben met een goede generatie. “Nederland faciliteert topsport al jaren. Daarin hebben we het verschil gemaakt.” In zijn rol als directeur van Team Essent zet Kramer die visie voort. “We willen met Team Essent verder professionaliseren en consistent groeien. Uiteindelijk wordt de performance dan alleen maar beter."

Hoofdsponsor Essent omarmt de volledige schaatssport

Met Essent als hoofdsponsor heeft het team van Sven Kramer een belangrijke ambassadeur van de schaatssport aan zich weten te binden. De energieleverancier is al meer dan 25 jaar intensief betrokken bij het schaatsen om de warmte en het plezier dat de sport brengt, samen te kunnen beleven. Eerst als sponsor van internationale toernooien en als partner van de KNSB, Thialf en ISU, nu dus als hoofdsponsor van Team Essent.



De visie van Essent is helder: het maakt de schaatssport klaar voor de toekomst en zet hierbij onder andere vol in op verduurzaming van ijsbanen. Ook wil het met steun van de Sven Kramer Academy jeugd aan het schaatsen krijgen. De wens is om elk kind voor zijn of haar 12e een eerste schaatservaring te bieden. Een ambitieus doel waar Kramer zich met hart en ziel voor inzet. “We zijn goed op weg en zitten nu op 25.000 kinderen per jaar die voor het eerst schaatsen. Als we elk jaar blijven groeien, ben ik trots”, besluit Kramer, die ook dit jaar probeert ‘zoveel mogelijk kinderen achter de computer vandaan te krijgen’. “Daarom zetten we ons samen met betrokken partners zoals Essent, die het schaatsen breed omarmt, hiervoor in. Ik heb veel aan de sport te danken. Het is mooi om dit nu zo terug te geven.”

Schaatsen geeft Nederland energie