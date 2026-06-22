Argentinië is als titelverdediger begonnen aan het WK voetbal 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Lionel Messi is natuurlijk de ster van het team. Rondom hem zijn de verhalen zo goed als altijd positief. Dat ligt anders bij voormalig international Mauro Icardi (33).

Mauro Icardi kwam uit voor onder meer Paris Saint-Germain, Inter Milan en tegenwoordig Galatasaray. Tot medio 2018 was hij ook Argentijns international. En hij had een relatie met Wanda Nara, een model met dik 17 miljoen volgers op Instagram. Hun knipperlicht-relatie heeft talloze pagina's gevuld van de Argentijnse tabloids.

China Suarez

Tegenwoordig is China Suarez zijn liefje. De actrice heet eigenljik Eugenia, maar laat zich dus China noemen. De voetballer postte een reeks foto's van hem en de 34-jarige Suarez op Instagram. Die maken veel reacties los.

De Argentijnse krant Clarin, de grootste van het land, schrijft: "Zoals bij zijn karakter hoort, besloot Icardi om de foto's te begeleiden met een paar pittige teksten. Daarmee adresseert hij mensen die hun twijfels over hen hebben."

Bewonderen

Icardi schrijft: "Laat ze maar naar ons kijken! Laat ze maar over ons praten! Dat is ook een manier om ons te bewonderen." Op de foto's bevinden de twee zich in een club. Ze drinken, zijn erg handtastelijk bij elkaar en zoenen. Ook is er een close-up van hun gezichten terwijl ze beide op het uiteinde van een lollistokje bijten.

De krant geeft het artikel over de twee deze titel: "China Suarez en Mauro Icardi: altijd spraakmakend. Sensuele foto's en een stevige reactie op kritiek." Ook meldt de site: "De actrice en voetballer beleefden een date night en de posts op hun social media waren nogal flirterig."

Wanda Nara

Vorig jaar beschuldigde Icardi zijn ex-partner Nara van diefstal. Hij deelde namelijk een foto van Nara's bankrekening, waar liefst 7.305.586 euro op stond, en schreef daarbij: "Terwijl ik hier rondliep en op mijn telefoon keek, vond ik nog een bewijsstuk... Ze heeft €7 miljoen van me gestolen. Blijkbaar is de diefstal van €7 miljoen, die naar haar persoonlijke rekening is overgemaakt, in Italië gemeld. Zou het kunnen dat ze, wetende dat ik overal bewijs van had, de rechtbank heeft gevraagd mijn telefoon in beslag te nemen?"

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