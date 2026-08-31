Voor Argentinië mogen we maandag 31 augustus 2026 een dag van rouw noemen. Nationale held Lionel Messi (39) heeft besloten zich niet meer beschikbaar te stellen voor het Argentijnse voetbalelftal. De wereldkampioen van 2022 stopt voor de tweede keer als international en ditmaal lijkt het, gezien de omstandigheden, een definitieve breuk.

De aanvaller van Inter Miami heeft op Instagram een uitgebreid bericht gepost, waarin hij citeert uit een brief die hij schreef na de WK-finale. Daarin verloren de Argentijnen van Spanje. Een tijdje later overleed de vader van Messi, wat hem opnieuw naar die brief deed grepen.

Hij beseft dat hij nog steeds achter de afscheidswoorden in die brief stond en besloot wereldkundig te maken dat hij niet langer Argentijns international is.

Afscheid

"Er is tijd verstreken sinds de WK-finale en na lang nadenken wil ik jullie allemaal laten weten dat ik afscheid neem van het nationale team", vertelt Messi op Instagram. "Het is een beslissing die nog steeds erg pijnlijk voor me is. Maar ik vind dat de tijd rijp is."

Argentijnse media maken uiteraard in koeienletters voorpaginanieuws van het impactvolle besluit. De krant La Nacion kwam al snel met een analyse over de motivatie van Messi om afscheid te nemen van het befaamde blauw-witte shirt. "Na het overlijden van zijn vader, Jorge, had hij toegegeven dat zijn lichaam niet meer reageerde zoals hij had gehoopt, en enkele teamgenoten hadden de afgelopen dagen ook gesuggereerd dat het einde nabij was", stelt de krant.

Uit elkaar vallen

Ook stipt de publicatie aan dat het Argentijnse WK-team al aardig op leeftijd raakte. "Er komt nog een factor bij", aldus de krant.

"De groep waarmee hij zoveel jaren heeft doorgebracht, begint onvermijdelijk uit elkaar te vallen. Argentinië gaat een periode van vernieuwing in richting 2030, met verschillende loopbanen die ten einde lopen, veel dat opnieuw moet worden opgebouwd, en zelfs de positie van bondscoach Lionel Scaloni is onzeker."

President

Clarin, een van de grootste kranten van het land, plamuurt de homepage van de website totaal vol met artikelen over Messi. Er zijn foto-overzichten, uitspraken van landgenoten over het afscheid, de grootste triomfen van de levende legende en een reactie van president Javier Milei. "Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven, onmogelijke man", aldus de president.

Die benaming van Messi, onmogelijke man, verwijst naar een eerdere uitspraak van Milei over de sterspeler. In 2018 deelde hij een video waarin hij inhakt op mensen met kritiek op Messi. "Zijn cijfers liegen er niet om", aldus Milei. "Geen speler in de geschiedenis van het voetbal heeft gedaan wat Messi heeft gedaan. Messi is onmogelijk."