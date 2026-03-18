Arne Slot zag woensdagavond van dichtbij hoe zijn Liverpool het arme Galatasaray van de mat veegde in de Champions League. Door de 4-0 in eigen huis boekten 'The Reds' een plaatsje in de kwartfinales. Aan de zijlijn stond Slot zich heel de wedstrijd enorm op te winden, dat bleek niet zonder reden.

Slot stond bijna heel het duel in zijn trainersvak. Om iedere beslissing van de (inval-)scheidsrechter maakte hij zich behoorlijk druk. Dat viel commentatoren, analytici en de kijkers thuis op. Er werd zelfs gesuggereerd dat Slot vanwege de druk waar hij onder staat een gespannen indruk maakte.

"Ik ging niet uit mijn stekker", reageerde Slot na afloop bij Ziggo Sport. "Ik was gewoon heel nadrukkelijk bezig om te voorkomen waar we dit seizoen al zo vaak ziek van zijn geweest, dat tegenstanders alleen maar hier komen om op de grond te liggen en tijd te rekken. En net te doen alsof ze geblesseerd zijn. Dan gaat al het momentum uit het stadion", verklaarde de Nederlander.

Arne Slot doet dringende oproep

Slot zag dat spelers van Galatasaray tegen Juventus in de tussenronde liefst veertien keer op de grond lagen. "Ik vond het vandaag belangrijk, niet omdat ik gestrest was, om wat te laten ontstaan. Om iedereen te laten merken dat je het voetbal moet beschermen. Want dit is gewoon niet leuk meer, dat het deze kant op gaat", verduidelijkte Slot.

"Dus probeerde ik dat in woord en gebaar en energie enorm duidelijk te maken dat dit heel vervelend is voor het voetbal. Daarom ben ik heel blij dat we ons daar niet gek van hebben laten maken en dat we met 4-0 hebben gewonnen", stelde de Nederlandse oefenmeester.

Overtuigende zege

Na het 1-0 verlies in Istanboel had Liverpool wat recht te zetten. Dat gebeurde met overtuiging op eigen veld. Het werd 4-0, maar de score had veel hoger kunnen uitvallen. Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch en Mo Salah (die nog een penalty miste) zorgden voor de goals. Slot was na afloop dik tevreden.

"Dit is alles wat je kan wensen, van de eerste tot de laatste minuut", erkende Slot. "Ze hebben zonder bal alles gegeven, aan de bal hebben we een hoop kansen gecreëerd. De fans waren geweldig, de spelers reageerden geweldig. Dit was alles wat je wilde zien."

In de kwartfinales krijgt Liverpool het zwaar. Dan wacht titelhouder Paris Saint-Germain, dat over twee wedstrijden met 8-2 van Chelsea won. Vorig seizoen was PSG de ploeg van Slot al eens de baas. Over twee duels wonnen de Fransen na strafschoppen.