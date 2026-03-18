Dat Arne Slot onder spanning staat, is wel te merken. De Nederlandse oefenmeester van Liverpool stond constant aan de zijlijn geplakt in het belangrijke Champions League-duel met Galatasaray. Dat bleef niet onopgemerkt.

Liverpool had wat recht te zetten na de 1-0 nederlaag in Istanboel vorige week. Wil de regerend kampioen nog wat van het seizoen maken, dan zal er in de Champions League gepresteerd moeten worden. De belangen waren groot en dat was ook te merken aan Slot. Wild gebarend verbleef hij in zijn trainersvak - of soms net iets erbuiten - tijdens de wedstrijd tegen Galatasaray.

Arne Slot stuitert op en naar aan zijlijn

Galatasaray deed er vroeg in de wedstrijd alles aan om de wedstrijd te ontregelen. Bij het minste of geringste gingen de spelers gewillig naar de grond. Dat zinde de Nederlandse oefenmeester totaal niet, waardoor hij regelmatig zijn beklag deed bij de vierde official. Aan de zijlijn stond niemand minder dan Szymon Marciniak, die vanwege een blessure niet kon fluiten.

Na iedere valpartij werd de overdrijving bij Slot nog groter. "Arne Slot is woedend langs de zijlijn", zag BBC-journalist Aadam Patel. "Galatasaray probeert er een zo onderbroken mogelijke wedstrijd van te maken", constateerde hij. "Ik heb hem nog nooit zó boos gezien", merkte iemand op X op.

Arne Slot maakt tongen los

"Hij is echt nog nooit zo vol onbegrip geweest over wat een scheidsrechter doet", oordeelde Wytse van der Goot, commentator bij Ziggo Sport. "En hij heeft het nodige onbegrip gehad de afgelopen seizoenen, als het om scheidsrechters gaat. De ogen blijven groot. Hij maakte een bijna overspannen indruk in de eerste helft, ook uit onvrede over de inval-scheidsrechter."

Ook Hélène Hendriks, die de wedstrijd presenteerde op de zender, zag een op en neer vliegende Slot. "Zo beheerst als hij in interviews is, zo opgewonden is hij nu", sprak ze. Uiteindelijk kwam het allemaal goed voor Liverpool en Slot. De nederlaag in Istanboel werd met overtuiging weggepoetst: 4-0. Dus bereikten zij de kwartfinales.