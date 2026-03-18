Noa Lang is op een vervelende manier geblesseerd geraakt in de Champions League. De oud-PSV'er viel in tegen Liverpool en kwam op een vreemde manier in aanraking met de boarding. Daarbij had Lang veel pijn aan zijn vinger. De schrik zat er meteen goed in bij hem en de fotografen aan de rand van het veld.

Lang dribbelde richting Curtis Jones en liep de bal over de achterlijn. Daar loopt het af op Anfield, waardoor de Nederlander steun zocht op de boarding. Het leek erop alsof hij ergens vastzat, waarna Lang ter aarde stortte van de pijn. Zijn directe omgeving had meteen in de gaten dat het goed mis was, onder wie Virgil van Dijk. De medische staf van Galatasaray kwam snel ter plaatse om Lang te behandelen.

Noa Lang kan niet verder

Het was zelfs zo erg, dat de scheidsrechter het spel ervoor stil legde. Dat hoeft in feite niet als een speler buiten de lijnen ligt, maar Lang was zo aangeslagen dat Pawel Raczkowski het noodzakelijk achtte. Minutenlang werd Lang behandeld. Hij inhaleerde ook methoxyfluraan, om de pijn tegen te gaan. Uiteindelijk niet verder kon. Dat terwijl Lang pas na de rust als invaller het veld betrad. Hij werd vervangen door Mauro Icardi.

Wandelend kon Lang niet naar de kleedkamer lopen, zo veel pijn had hij. Daardoor moest er een brancard aan te pas komen, die de Nederlander naar binnen vervoerde. Anfield, dat door de situatie helemaal stilviel, klapte de handen stuk voor de Nederlander. In maart speelt het Nederlands elftal twee oefenwedstrijden, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat Lang dat niet halen.

Jeremie Frimpong, heel kort de directe tegenstander van Lang, sprak na de wedstrijd nog over de situatie van zijn collega-international. "Ik weet niet te veel, omdat zijn vinger helemaal was ingepakt. Sommigen zeiden dat het topje eraf ligt, zoiets. Ik weet het niet. Maar hij is in pijn", verzekerde hij.

Forse nederlaag Galatasaray

Lang kreeg met Galatasaray ook een flink pak rammel. Op Anfield verloor het met 4-0, waardoor Liverpool de 1-0 nederlaag in Istanboel ongedaan had gemaakt. Zij gaan naar de kwartfinales, waarin ze titelhouder Paris Saint-Germain treffen.