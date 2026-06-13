Gianni Infantino heeft de woede op zijn hals gehaald van heel Italië. De man die nota bene roots in het land heeft, gaf het Italiaanse voetbalteam een veeg uit de pan bij een interview met de Braziliaanse media. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de minister van Sport in Italië. Hij roept de FIFA-baas op het matje.

Infantino had een grapje gemaakt over de afwezigheid van Italië op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "Misschien als we een WK van 64 teams organiseren, dat Italië zich wel kan plaatsen", zei hij lachend. "Of misschien gaan we wel naar 228 teams", vervolgde hij zijn grap.

Italië wil excuses

Hoewel Infantino het zelf wel grappig vond, is dat in Italië verre van het geval. De minister van Sport, Andrea Abodi, verwacht een persoonlijk excuus van de FIFA-voorman. "Gezien de grote afstand tussen Italië en Mexico is een telefoongesprek het meest gepast om dit op te helderen. Ik ben benieuwd om zijn gedachten te horen", vertelde hij aan het Italiaanse ANSA.

Bakken aan kritiek richting Infantino

Infantino ligt sowieso onder vuur dit WK. De FIFA-baas lijkt van de Verenigde Staten geen vijand te willen maken en doet alles wat de regering maar wil. Hij biedt geen enkele hulp aan individuen of voetbalteams die problemen hebben met het papierwerk om Amerika in te komen, omdat volgens hem de FIFA niks kan doen. Hoe anders was dat in 2018 toen de FIFA de regelgeving van Rusland overrulede.

Ook zijn mensen boos dat Infantino bij de opening in Mexico van het ene naar het andere stadion vloog met een privévliegtuig. Ook rondom de situatie van de geweigerde scheidsrechter wekte hij woede op bij voetballiefhebbers. Hij zei dat iedereen moest relaxen en chill moest zijn.

Het WK is zaterdagnacht ook officieel van start gegaan in de Verenigde Staten. Met de openingswedstrijd van de VS tegen Paraguay zijn nu alle drie de organiserende landen van start dit WK.

WK voetbal

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