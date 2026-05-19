Arsenal is dinsdag zonder zelf te spelen kampioen geworden van de Premier League. Na het gelijkspel van Bournemouth tegen nummer twee Manchester City is de titelstrijd beslist. In Noord-Londen is het feest meteen na het laatste fluitsignaal losgebarsten.

Manchester City heeft de kansen op het kampioenschap officieel uit handen gegeven in het duel met Bournemouth. De thuisploeg kwam in minuut 38 op voorsprong via Eli Junior Kroupi. De ploeg van trainer Pep Guardiola had moeite om die achterstand te boven te komen, maar kwam diep in de blessuretijd nog op gelijke hoogte via Erling Haaland. Het was echter niet genoeg om nog in de race te blijven om de landstitel. Bij Arsenal deelt Oranje-international Jurriën Timber, die momenteel geblesseerd is, mee in de feestvreugde.

Rentree Justin Kluivert

Na 75 minuten werd de doelpuntmaker van Bournemouth van het veld gehaald. Nederlander Justin Kluivert kwam voor hem in het veld. Hij maakt zijn eerste minuten sinds zijn knieblessure. De elfvoudig Oranje-international moest geopereerd worden en keerde begin vorige maand al individueel terug op het trainingsveld. Hij hoopt bondscoach Ronald Koeman er nog van te kunnen overtuigen hem mee te nemen naar het WK.

Kampioenschap Arsenal

Voor Arsenal is het het eerste kampioenschap in 22 jaar. De laatste keer dat ze de titel van de Premier League wonnen, was in 2004. Het team van trainer Mikel Arteta, dat maandagavond met 1-0 won van Burnley, heeft 82 punten. City staat op 78 punten. Het is voor Arsenal de veertiende landstitel in totaal. In seizoen 2023/2024 moest Arsenal na een spannend seizoen de titel aan City laten.

Liverpool

De nederlaag van Manchester City heeft ook invloed op Liverpool. Bij een overwinning van de huidige nummer twee in de competitie was de ploeg van Arne Slot namelijk verzekerd van een ticket voor de Champions League. Daarvoor is een plek in de top vijf nodig. Liverpool staat nu op plek vijf, slechts één punt boven Bournemouth. Er is nog een speelronde te gaan waarin Liverpool op het eigen Anfield speelt tegen Brentford.

Kampioen Arsenal sluit zondag de competitie af met een uitduel bij Crystal Palace. Nummer twee City speelt nog thuis tegen Aston Villa.

