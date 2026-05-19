Tottenham Hotspur is nog altijd niet veilig in de Premier League na een nederlaag tegen Chelsea dinsdagavond. Het werd 2-1 en dat betekent dat de ploeg een spannende slotdag in de competitie tegemoet gaat.

Zondag wordt de laatste speelronde van de Engelse competitie gespeeld. Tottenham Hotspur moet na de 2-1 nederlaag bij Chelsea nog steeds vrezen voor degradatie. Chelsea, dat afgelopen zaterdag de finale van de FA Cup verloor van Manchester City, begon met Jorrel Hato in de basis. Enzo Fernández opende de score in de eerste helft met een schot in de linkerhoek.

Andrey Santos maakte er na ruim een uur 2-0 van door de bal langs doelman Antonin Kinsky te schieten. Richarlison bood de Spurs nog enige hoop door een kwartier voor tijd te scoren. Hato voorkwam in de slotfase de gelijkmaker van James Maddison.

Degradatiestrijd

De ploeg met Nederlanders Micky van de Ven en de geblesseerde Xavi Simons staat slechts twee punten boven de degradatiezone. Het team moet West Ham in de laatste speelronde voor zien te blijven. Tottenham speelt zondag thuis tegen Everton en West Ham neemt het op tegen Leeds United, eveneens in eigen stadion. Voor de Spurs is een gelijkspel in principe voldoende, omdat het doelsaldo flink in het voordeel is van de gevallen topclub: -10 om -22.

Tottenham Hotspur speelt al sinds 1978 onafgebroken op het hoogste niveau van Engeland. Vorig jaar pakte de ploeg van trainer Roberto De Zerbi nog de titel in de Europa League.

Arsenal kampioen

De strijd om het kampioenschap kwam eerder op dinsdagavond al ten einde. Na het gelijkspel van Manchester City op bezoek bij Bournemouth kan het Arsenal niet meer inhalen in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta kroonde zich voor het eerst in 22 jaar weer tot landskampioen.

