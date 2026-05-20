Francesco Farioli werd in zijn debuutjaar kampioen met FC Porto. De Italiaanse oefenmeester toog naar Portugal nadat hij na één seizoen bij Ajax vertrok, waar hij op "extreem pijnlijke" wijze de titel misliep. In een openhartig interview zegt Farioli dat hij in Amsterdam beter werk leverde dan in Portugal.

Dat is nogal een uitspraak, aangezien hij met FC Porto overtuigend de titel won. Bij Ajax leek Farioli ook op weg naar het kampioenschap, maar ging het na een zeldzame ondergang alsnog mis. De Italiaan mocht niet blijven in Amsterdam. Een jaar na zijn vertrek speelt Ajax in de play-offs om een ticket voor de Conference League.

Francesco Farioli dol op Amsterdam

Na het vieren van het Portugese kampioenschap met FC Porto hield Farioli een interview met ESPN. Daarin sprak hij open over zijn periode in Amsterdam. "Ik hou van de stad. Mijn familie ook. We houden van Amsterdam, de club en de mensen die er deel van uitmaken", aldus Farioli.

"De directieleden, de technische staf en natuurlijk de spelers. Jullie weten hoe sterk onze band was. Hoe dicht we bij elkaar stonden. En natuurlijk voelden we dat we heel dichtbij waren om iedereen iets heel speciaals te geven. Maar uiteindelijk is het niet gelukt."

'Ik deed mijn beste werk bij Ajax'

Maandenlang leek het Ajax van Farioli op weg naar een sensationele titel, met een voorsprong van negen punten op PSV met nog maar een paar speelrondes te gaan. Echter, alles stortte in aan het einde en de trofee ging naar Eindhoven, een afloop die de coach als "extreem pijnlijk" omschrijft. Toch aarzelt de Italiaan niet om te stellen dat zijn beste werk in Amsterdam is geleverd.

Gevraagd of hij gelooft dat hij beter heeft gewerkt bij Ajax dan bij FC Porto, antwoordt hij zonder twijfel: "Ja." Hij licht toe: "Wat ik bedoel is dat we vorig seizoen misschien geen trofee hebben gewonnen om aan de fans te laten zien, maar dat mag niet betekenen dat wat we samen in dat seizoen hebben bereikt, wordt onderschat. Natuurlijk is dit mijn eerste trofee als hoofdcoach, maar ik denk dat de grootste prestatie vorig seizoen is geleverd."

