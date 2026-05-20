Jurriën Timber mag zich kampioen van de Premier League noemen. Zonder te spelen won het Arsenal van de geblesseerde verdediger dinsdagavond de titel. Dat vierde de 24-jarige Timber met zijn teamgenoten op de club.

Arsenal zette maandagavond al een belangrijke stap naar de eerste landstitel sinds 2004. Toen wonnen The Gunners met een benauwde 1-0 van het al gedegradeerde Burnley. Een dag later kwamen de spelers samen om samen naar het duel van Manchester City, de enige overgebleven concurrent, te kijken.

Op bezoek bij Bournemouth kwam City met 1-0 achter voor rust door een goal van Junior Kroupi. Dat zal voor gejuich hebben gezorgd bij Timber en co. In de tweede helft tikte de tijd weg in het voordeel van Arsenal. Pas diep in blessuretijd maakte Erling Haaland de 1-1, maar er was geen tijd meer om de titelstrijd levend te houden. Dus ging het kampioenschap naar de ploeg van trainer Mikel Arteta.

Jurriën Timber viert feest

Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los bij de spelers van Arsenal. Timber deelde beelden van het samenzijn op Instagram. "We hebben het gedaan! Alle eer aan God", schreef hij bij een reeks beelden.

Het is voor Timber zijn derde landskampioenschap in zijn carrière, eerder won hij twee titels met Ajax. De rechtsachter speelde dit seizoen dertig wedstrijden in de Premier League voor Arsenal, waarin hij drie keer scoorde en zes assists gaf. Hij kwam sinds maart niet meer in actie vanwege een slepende liesblessure.

WK 2026

Bondscoach Ronald Koeman maakt zich dan ook zorgen over de deelname van Timber aan het WK. "Jurriën Timber loopt hier al een hele tijd mee. Hij is nu weer aan het optrainen. Het ziet er niet rooskleurig uit", zei Koeman bij het programma Rondo van Ziggo Sport. Oranje speelt op 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. Op 27 mei maakt Koeman zijn selectie bekend.

Nederlandse winnaars Premier League

Dennis Bergkamp - Arsenal

Giovanni van Bronckhorst - Arsenal

Jurriën Timber - Arsenal

Marc Overmars - Arsenal

Richard Witschge - Blackburn Rovers

Arjen Robben - Chelsea

Jeffrey Bruma - Chelsea

Nathan Aké - Chelsea en Manchester City

Patrick van Aanholt - Chelsea

Cody Gakpo - Liverpool

Georginio Wijnaldum - Liverpool

Ryan Gravenberch - Liverpool

Virgil van Dijk - Liverpool

Nigel de Jong - Manchester City

Alexander Büttner - Manchester United

Edwin van der Sar - Manchester United

Jaap Stam - Manchester United

Jordi Cruijff - Manchester United

Raimond van der Gouw - Manchester United

Robin van Persie - Manchester United

Ruud van Nistelrooij - Manchester United

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover