Celtic is er zaterdag in geslaagd om de Schotse titelstrijd in hun voordeel te beslissen. Hearts had aan een punt genoeg om landskampioen te worden, maar in de slotfase van het duel werd de Japanner Daizen Maeda de absolute held.

De laatste keer dat niet Celtic of Rangers kampioen werd van Schotland was in 1985. Toen trok het Aberdeen van trainer Sir Alex Ferguson aan het langste eind. Vervolgens ging de titel altijd naar Glasgow, maar dit jaar leek een uitzondering te worden.

Hearts stond het hele jaar bovenaan, maar verspeelde in de laatste weken punten, waardoor Celtic dichterbij kwam. In een onderling duel om het landskampioenschap was een doelpunt van Maeda in de 88e minuut cruciaal voor Celtic. Later werd het zelfs nog 3-1. Het sprookje van Hearts werd daarmee geen werkelijkheid.

Penalty

Het was Hearts dat op voorsprong kwam op Celtic Park. Een hoekschop werd ingekopt bij de tweede paal door aanvoerder Lawrence Shankland. Lang werd er niet genoten van dit doelpunt, want vlak voor rust kwam Celtic via Arne Engels vanaf de strafschopstip op gelijke hoogte. In de slotfase ging het mis voor Hearts. Maeda kon van dichtbij binnen tikken schoot zijn ploeg daarmee naar de vijfde landstitel op rij.

Dat Celtic uitgerekend via een strafschop op 1-1 kwam, is opvallend. Een controversieel penaltymoment in de wedstrijd tussen de groen-witten en Motherwell kreeg bakken met kritiek, onder andere vanuit Hearts.

Daarmee was de kous nog niet af, want wat begon als een discussie, is inmiddels uitgegroeid tot iets wat ver buiten het veld reikt. Met vooral ernstige gevolgen voor de scheidsrechter die de beslissing nam, John Beaton.

De ophef bleef niet beperkt tot woorden. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de adresgegevens van Beaton online gezet, waarna de politie ingreep en de scheidsrechter en zijn gezin bewaking kregen. De Schotse voetbalbond veroordeelt wat er is gebeurd in stevige bewoordingen.

