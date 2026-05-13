De Schotse competitie was de afgelopen 41 jaar zo voorspelbaar dat je wist: Celtic óf Rangers werd kampioen in de Premiership aldaar. Maar daar lijkt nu verandering in te gaan komen. Met nog één waanzinnig duel te spelen staat het nietige Hearts of Midlothian bovenaan. Een sensationele ontknoping is in de maak.

Zaterdag om 13.30 uur Nederlandse tijd is de missie voor de 152 jaar oude club uit Edinburgh duidelijk: er mag op bezoek bij Celtic in Glasgow niet verloren worden. Alleen dan komt er alsnog een einde aan het sprookje van Hearts. Woensdagavond werd er geen fout gemaakt in het laatste thuisduel, waarin Falkirk met 3-0 werd verslagen en alle aandacht kan naar Celtic-uit.

Voor het eerst sinds 1985

De kampioen van de laatste vier seizoenen is de enig overgebleven concurrent van Hearts in de laatste wedstrijd van het seizoen en uitgerekend die twee clubs spelen in Glasgow tegen elkaar om het kampioenschap. Het gat tussen beide clubs is één punt in het voordeel van Hearts, dus een gelijkspel in het ongetwijfeld kolkende Celtic Park is genoeg om de eerste Schotse kampioen te worden die niet Celtic of Rangers heet sinds 1985.

41 jaar geleden was het Aberdeen dat voor het laatst zorgde dat de titel niet naar een van de twee topclubs uit Glasgow ging. Hearts of Midlothian werd zelf vier keer kampioen van Schotland, maar de laatste keer was in 1960. Ter vergelijking: Celtic en Rangers werden samen 110 keer kampioen en verdeelden die titels precies evenredig: 55 om 55. Voor Celtic staat dus ook de eeuwige roem tegenover de blauwe aartsrivaal op het spel in het duel met Hearts zaterdag.

Belangrijke penalty diep in blessuretijd

Het scheelde een haar of Hearts had op bezoek bij Celtic zelfs met 2-0 mogen verliezen om landskampioen te worden. Celtic stond uit bij Motherwell met 2-2 gelijk en had toen virtueel drie punten achterstand op de koploper en had dus alleen op doelsaldo kampioen kunnen worden. Maar in de achtste minuut van de blessuretijd kreeg de groenwitte club nog een penalty, die Kelechi Iheanacho benutte: 2-3.

Daardoor is het scenario voor de bizarre ontknoping zaterdag duidelijk: de winnaar van Celtic - Hearts wordt kampioen van Schotland. Eindigt het duel in een gelijkspel, dan is Hearts kampioen. Ga er maar eens goed voor zitten.

