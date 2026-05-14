In Schotland is veel ophef ontstaan na een cruciale penalty voor Celtis in de uitwedstrijd tegen Motherwell. De benutte strafschop is heeft grote impact op de titelstrijd en had volgens sommigen nooit gegeven moeten worden.

De Schotse koploper Heart of Midlothian is woedend na de late strafschop die concurrent Celtic woensdag kreeg in de uitwedstrijd tegen Motherwell. Dankzij de benutte penalty in de negende minuut van de extra tijd van de tweede helft won Celtic met 3-2.

Heart of Midlothian heeft daardoor niet 3 punten maar slechts 1 punt voorsprong op Celtic. De nummers 1 en 2 staan zaterdag tijdens de laatste speelronde tegenover elkaar in Glasgow.

VAR-moment

Motherwell-middenvelder Sam Nicholson leek de bal laat in de wedstrijd in een kopduel met Auston Trusty op zijn arm te krijgen, waarna de VAR ingreep en de scheidsrechter op hands wees. In herhalingen ziet het er echter uit alsof de bal niet zijn hand, maar zijn hoofd raakt.

"Ik vind het walgelijk. Voor mij is het geen penalty. Iedereen is tegen ons", zei trainer Derek McInnes van Hearts na het zien van de beelden uit Motherwell. Oud-voetballer en Britse analist Gary Lineker was ook vol ongeloof. "Misschien wel de slechtste VAR-beslissing die ik ooit heb gezien", schrijft hij op X. "Bizar gezien het belang ervan."

Voormalig Schotse topscheidsrechter Bobby Madden liet zich ook uit over de kwestie. Tegen BBC Radio Scotland vertelde hij dat het in zijn optiek geen penalty is. "Als de bal niet zijn hand zou raken, zou die zijn hoofd raken. Ik denk dat de arm omhoog is vanwege het contact met de Celtic-speler."

Titelstrijd

Als de wedstrijd in 2-2 was geëindigd, had Hearts zich tegen Celtic een nederlaag van twee doelpunten verschil kunnen veroorloven. Nu gaat bij een nederlaag de titel sowieso naar Celtic. Hearts werd in 1960 voor het laatst kampioen.

