In Schotland gaat het al dagen nergens anders over. De omstreden penalty die Celtic woensdag kreeg in de uitwedstrijd bij Motherwell heeft de gemoederen volledig doen oplaaien. Wat begon als een discussie, is inmiddels uitgegroeid tot iets wat ver buiten het veld reikt. Met vooral ernstige gevolgen voor de scheidsrechter die de beslissing nam.

Het was diep in de blessuretijd bij Motherwell - Celtic toen scheidsrechter John Beaton, na tussenkomst van de VAR, oordeelde dat Motherwell-middenvelder Sam Nicholson hands had gemaakt. Opvallend detail: geen enkele Celtic-speler had geprotesteerd. Celtic benutte de strafschop en won met 3-2, waardoor koploper Hearts nog maar één punt voorsprong heeft op de eeuwige rivaal. Zaterdag treffen de twee elkaar in de rechtstreekse confrontatie die de titel moet beslissen.

Politie grijpt in

De beslissing deed direct veel stof opwaaien. Hearts-trainer Derek McInnes was woest. "Het is walgelijk. We hebben alles tegen", zei hij na het zien van de beelden. Ook oud-voetballer Gary Lineker liet zich uit op X: "Misschien wel de slechtste VAR-beslissing die ik ooit heb gezien."

De ophef bleef niet beperkt tot woorden. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de adresgegevens van Beaton online gezet, waarna de politie ingreep en de scheidsrechter en zijn gezin bewaking kregen. De Schotse voetbalbond veroordeelt wat er is gebeurd in stevige bewoordingen.

'Een plaag voor onze sport'

"Wij veroordelen pogingen om de veiligheid van scheidsrechters in gevaar te brengen in de sterkst mogelijke bewoordingen", liet de bond weten. "Dit is een plaag voor onze nationale sport en we zijn de Schotse politie dankbaar voor hun snelle ingrijpen." De bond wijst daarbij ook op de rol van media en sociale media, die volgens hen de situatie met onverantwoordelijke en impulsieve reacties hebben aangewakkerd.

Allesbeslissend slot

Zaterdag wordt in Glasgow de Schotse titel verdeeld. Hearts, dat in 1960 voor het laatst kampioen werd, heeft nog één punt voorsprong op Celtic. Bij een nederlaag gaat de titel sowieso naar Celtic. Het is al 41 jaar geleden dat een club kampioen werd van Schotland die niet Celtic of Rangers heet, waardoor Hearts op het punt staat geschiedenis te schrijven of de strafschop nou werd gegeven of

