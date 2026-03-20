Cristiano Ronaldo heeft in een emotionele Instagram-post een eerbetoon gebracht aan zijn vader. De topvoetballer herdenkt de man 'aan wie hij alles te danken heeft' op de Portugese vaderdag.

Ronaldo speelt op dit moment voor het Saudische Al Nassr en heeft op 41-jarige leeftijd nog altijd geen plannen om te stoppen met voetbal. De spits wil dolgraag het aankomende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada nog spelen. Daarnaast wil hij ook een andere mijlpaal bereiken: het maken van 1000 doelpunten in zijn carrière. Daar is Ronaldo hard voor op weg. Op dit moment heeft de Portugese scherpschutter al meer dan 950 doelpunten gemaakt en met zijn huidige moyenne lijkt de kans groot dat hij de kaap van 1000 zal gaan slechten.

Vader van Ronaldo

De vader van Ronaldo, José Dinis Aveiro, kwam in 2005 te overlijden nadat hij te kampen kreeg met leverfalen. De spits denkt 21 jaar na zijn overlijden nog altijd veel aan zijn vader. Zo blijkt ook uit zijn laatste Instagram-post. Ronaldo deelt een foto van een jongere versie van zichzelf met zijn vader. Daarbij zet hij de tekst. "Waar ik vandaan kom en waar ik voor leef. Fijne vaderdag papa", stelt de spits bij de foto uit de oude doos.

De zus van Ronaldo vertelde op Instagram al eens over de uitvaart van hun vader De familie heeft nog altijd een nare nasmaak aan die uitvaart, vooral door het gedrag van sommige journalisten. "Het was een enorme tragedie. Er is over graven gelopen en sommige graven zijn beschadigd. Mensen bleven maar langslopen en lieten ons niet met rust. We konden niet met waardigheid afscheid nemen", vertelde de zus van Ronaldo over de teleurstelling van de uitvaart.

Huidige gezin van Ronaldo

De Portugese spits heeft nu een eigen gezin met vijf kinderen waar hij erg trots op is. Ronaldo wordt dan ook enorm gewaardeerd door zijn huidige partner Georgina Rodriguez. "Een fijne dag aan de beste papa. Bedankt dat je voor ons wil zorgen, ons wil begeleiden en ons elke dag met liefde wil overspoelen. Jij bent ons licht. Moge God je altijd beschermen. We houden oneindig veel van je", vertelt Rodriguez in een emotionele post op haar Instagram.