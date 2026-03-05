Cristiano Ronaldo speelt inmiddels al enkele jaren in Saoedi-Arabië, maar de Portugese superster bevindt zich daardoor plotseling in oorlogsgebied. Ook dat land was namelijk doelwit van vergeldinigsacties nadat Iran werd aangevallen door de Verenigde Staten en Israël. Ronaldo zelf is Saoedi-Arabië nog niet ontvlucht, maar stelde wel zijn peperdure privéjet veilig.

Ronaldo kreeg het in het najaar van 2022 bij Manchester United aan de stok met coach Erik ten Hag en dat leidde ertoe dat hij een contract tekende bij het Saoedische Al-Nassr. Daar verdient hij al ruim drie jaar bakken met geld en kon hij dus van een zorgeloos leventje genieten met zijn verloofde Georgina Rodriguez en zijn vijf kinderen.

Dat veranderde echter afgelopen week toen de Verenigde Staten en Israël bij een gezamenlijke aanval de leider van Iran wisten om te brengen. Dat land slaat sindsdien terug met aanvallen op landen in de regio waar Amerikaanse troepen gehuisvest zijn. Zo was onder meer Riyadh het doelwit en daar woont Ronaldo.

Privéjet vloog naar Madrid

De Portugees is momenteel geblesseerd en aangezien meerdere wedstrijd momenteel niet doorgaan door de onrust in de regio gingen er geruchten dat hij gevlucht was toen op het platform Flightradar24 te zien was dat zijn privéjet dinsdag naar Madrid was gevlogen. Dat is echter niet het geval.

Zijn club plaatste namelijk een dag later foto's op sociale media van een trainingsdag waarop Ronaldo ook gewoon te zien is. Het is niet duidelijk of de rest van zijn gezin wel aan boord zaten, maar de superster heeft in ieder geval zijn peperdure vliegtuig veilig weten te stellen. De privéjet heeft een waarde van ongeveer 56 miljoen euro.

Gevolgen voor sporters

Waar de oorlog dus gevolgen heeft voor de voetbalcompetities in het Midden-Oosten ondervinden ook andere sporten last van de onrust in de regio. Zo zaten enkele tennissers, waaronder Nederlander Tallon Griekspoor, enkele dagen vast in Dubai na het ATP-toernooi in die stad en moesten een heleboel Formule 1-medewerkers op een alternatieve manier richting Australië vliegen. Daar is komend weekend de eerste race van het nieuwe seizoen.