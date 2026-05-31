Lamine Yamal kijkt vol verwachting uit naar zijn eerste WK. De 18-jarige aanvaller van FC Barcelona en Spanje geeft echter toe dat hij door een hamstringblessure vreesde voor deelname aan het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Yamal liep eind april een blessure op bij het nemen van een strafschop voor Barcelona en moest direct naar de kant. Ruim een maand later staat de buitenspeler op het punt zijn rentree te maken.

Terugkeer

Yamal verscheen zondag op het trainingsveld van Spanje, al trainde hij nog niet met de groep mee. Van angst voor zijn rentree is geen sprake, maar die zorgen waren er direct na het oplopen van zijn hamstringblessure wel.

"Ik herinner me dat moment nog precies. Ik was aan het bidden dat het niets ernstigs zou zijn. Dat het gewoon kramp was of iets kleins, want het WK kwam eraan", zo vertelde de buitenspeler aan de Spaanse pers.

De teamgenoot van Frenkie de Jong vervolgde: "Ik had nog nooit een hamstringblessure gehad, maar wist wel dat de revalidatie meestal lang duurt. Ik was bang dat het een ernstige kwetsuur zou zijn. Ik was ook bang om het WK te missen."

Van vermoeidheid na een lang en zwaar seizoen lijkt bij Yamal geen sprake. De talentvolle rechtsbuiten kijkt juist reikhalzend uit naar het WK. "Mentaal gezien voelt het alsof ik dit seizoen nog geen wedstrijd heb gespeeld. Ik heb enorm veel zin om mijn debuut op het WK te gaan maken. Ik heb mezelf al duizend keer voorgesteld hoe het is om die beker omhoog te houden."

Nieuwe vriendin

Onlangs heeft de Spaanse buitenspeler de relatie met zijn oudere vriendin wereldkundig gemaakt. Langere tijd gingen al de geruchten de ronde dat hij wat leuks had met de 21-jarige influencer Inés Garcia. De twee verschenen uiteindelijk samen bij het afsluitende diner van landskampioen FC Barcelona.

De komst van Yamal en de 21-jarige influencer uit Sevilla bleef niet onopgemerkt. Het stel arriveerde in een zwart busje en werd opgewacht door een uitzinnige menigte fans. Volgens Marca was de belangstelling zo groot dat de beveiliging moest worden opgeschroefd.

Ondanks alle commotie hield het kersverse koppel de lippen stijf op elkaar en gaf het geen interviews. Wel liepen de twee hand in hand over de rode loper en poseerden ze breed lachend voor de camera’s.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover