Een nieuwe FIFA-regel is zondag voor het eerst in werking getreden tijdens de oefenwedstrijd tussen Japan en IJsland. FC Twente-middenvelder Kristian Hlynsson nam te veel tijd voor zijn wissel, met vervelende gevolgen voor zijn ploeg.

De International Football Association Board (IFAB) kondigde eerder dit jaar verschillende regelwijzigingen aan, waaronder een strengere aanpak van tijdrekken bij wissels. Spelers moeten het veld voortaan binnen tien seconden verlaten. Wie daar langer over doet, zorgt ervoor dat zijn vervanger pas een minuut later binnen de lijnen mag komen.

Hlynsson de dupe

Dat gebeurde tijdens de oefenwedstrijd tussen Japan en IJsland. Hlynsson liet bij zijn wissel te veel tijd voorbijgaan, waardoor zijn vervanger een minuut moest wachten voordat hij het veld in mocht.

IJsland speelde daardoor tijdelijk met tien man en werd daar direct voor gestraft. Japan profiteerde van de man-meersituatie en kwam tot scoren voordat de IJslanders weer met elf man in het veld stonden.

De aangescherpte wisselregel is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat IFAB in februari aankondigde. Zo mag de VAR voortaan ook ingrijpen bij een tweede gele kaart en bij ten onrechte toegekende hoekschoppen. Ook moeten doeltrappen en ingooien sneller worden genomen.

Het doelpunt dat voortkwam uit de nieuwe regel bleek meteen de enige treffer van de wedstrijd tussen Japan en IJsland. NEC-aanvaller Koki Ogawa maakte de 1-0, op aangeven van voormalig AZ-verdediger Yukinari Sugawara.

Oranje treft Japan op het WK

Het Nederlands elftal treft Japan in de groepsfase van het WK 2026. De ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu is op 14 juni in Dallas de eerste tegenstander van Oranje. Ook Zweden en Tunesië maken deel uit van groep F.

Moriyasu beschikt op het eindtoernooi over de nodige bekende spelers uit de Eredivisie. Naast Sugawara en Ogawa behoren ook de Ajacieden Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu en de Feyenoorders Tsuyoshi Watanabe en Ayase Ueda tot de selectie. Voor NEC-middenvelder Kodai Sano was geen plek.

