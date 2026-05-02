Een nacht vol uitersten voor Nederlanders in Italië. Calvin Stengs beleefde met Pisa een dieptepunt na een seizoen om snel te vergeten, terwijl landgenoot Ridgeciano Haps met Venezia de promotie naar de Serie A vierde.

Lecce maakte de degradatie van Pisa en Hellas Verona vrijdagavond definitief. De nummer 17 uit de Serie A won met 1-2 bij Pisa en is daardoor niet meer in te halen door hekkensluiter Pisa en nummer 19 Hellas Verona. Lameck Banda opende in de tweede helft de score voor Lecce. Na de gelijkmaker van Mehdi Leris maakte Walid Cheddira het tweede doelpunt van de bezoekers, waarmee de degradatie een feit was.

Pijnlijke statistiek

Voor Stengs was het een avond om snel te vergeten. De 27-jarige linkspoot speelde dit seizoen slechts 42 minuten voor Pisa, verdeeld over vier invalbeurten. Hij werd dit seizoen gehuurd van Feyenoord, waar hij nog tot de zomer van 2027 onder contract staat. Van eind september tot eind januari was hij uitgeschakeld met een blessure. Ook vrijdag bleef hij de volledige 90 minuten op de bank.

De degradatie heeft ook financiële gevolgen. Pisa had een koopoptie van ongeveer zes miljoen euro laten opnemen in de huurovereenkomst, maar die zal naar alle waarschijnlijkheid niet gelicht worden. Stengs keert daarmee hoogstwaarschijnlijk terug bij Feyenoord.

Ridgeciano Haps keert terug naar de Serie A

Heel anders was de stemming bij Venezia. De club uit Venetië speelde met 2-2 gelijk bij Spezia en staat daarmee op 79 punten, genoeg voor een zekere plek bij de eerste twee in de Serie B en dus promotie naar de Serie A. Volgende week vrijdag kan Venezia in de thuiswedstrijd tegen Palermo het seizoen met een kers op de taart afsluiten door kampioen te worden op het tweede niveau in Italië.

Een van de smaakmakers bij die promotie is Ridgeciano Haps. De oud-speler van AZ en Feyenoord staat al sinds de zomer van 2021 onder contract in Venetië. De 32-jarige international van Suriname, geboren in Utrecht, was dit seizoen als wingback op de linkerflank goed voor vijf goals en zes assists in 27 wedstrijden.