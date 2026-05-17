Het seizoen van Paul Pogba bij AS Monaco is vroegtijdig ten einde gekomen. De middenvelder is zondag uitgesloten van de laatste wedstrijd van het seizoen vanwege een dijbeenblessure. De voormalige Manchester United-ster zal niet meereizen naar Straatsburg, wat een teleurstellend einde betekent van een campagne vol fysieke problemen.

Deze blessure is een nieuwe tegenslag voor Pogba, die het seizoen afsluit met slechts zes gespeelde wedstrijden en 115 minuten op het veld. Hij startte slechts één keer in de basis, op 2 mei uit tegen Metz (2-1), waar hij 58 minuten speelde. De wedstrijd daarvoor, thuis tegen Lille (0-1), bleef hij op de bank.

De middenvelder sloot zich in de zomer van 2025 aan bij de club uit Monaco, na het uitzitten van een schorsing wegens doping. Hoewel hij in drie van de laatste zes wedstrijden van het team speelde en flitsen van zijn kwaliteit liet zien, sluit dit nieuwe fysieke probleem een moeilijk seizoen af voor de wereldkampioen van 2022.

Voormalig duurste speler ooit

De teloorgang van Pogba is droevig en opmerkelijk te noemen. Hij was in 2016 de duurste voetballer ooit, toen hij voor 105 miljoen euro naar Manchester United verkaste. Inmiddels valt dat bedrag in het niet bij wat er tegenwoordig voor voetballers wordt betaald. Pogba is in de lijst van duurste transfers ooit afgezakt naar plek zeventien. Voor Neymar werd een kleine tien jaar geleden 222 miljoen euro betaald, nog altijd het record.

Doping

De inmiddels 33-jarige Pogba groeide bij Juventus uit tot een van de beste spelers ter wereld en verdiende in Italië en bij de Franse nationale ploeg een transfer naar de Premier League. In Engeland maakte hij het vervolgens nooit waar, waarna hij in 2022 weer terugkeerde in Turijn. Daar werd hij betrapt op doping en kreeg hij een schorsing van vier jaar, die werd teruggebracht tot 18 maanden.

Monaco-trainer Sebastien Pocognoli (ex-speler AZ) staat voor een ware puzzel voor het uitduel in het Stade de la Meinau. De afwezigheid van Pogba is slechts één van de vele. Naast de Franse middenvelder omvat de lijst van afwezigen namen als Eric Dier, Kassoum Ouattara, Caio Henrique en Vanderson. Aleksandr Golovin en Stanis Idumbo staan aan de kant.

Belangrijk duel

Ondanks de lange lijst van afwezigen is de wedstrijd van groot belang voor Monaco, dat nog steeds strijdt om een plek in de UEFA Conference League van volgend seizoen. De club staat momenteel zevende op de ranglijst met 54 punten, slechts twee punten achter de nummer zes, Olympique Marseille. Een overwinning tegen Straatsburg is daarom cruciaal om de hoop op Europees voetbal in 2026-27 levend te houden.