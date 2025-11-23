Paul Pogba heeft na ruim 800 dagen eindelijk weer een officiële wedstrijd gespeeld. De Franse middenvelder stond sinds 2023 aan de kant vanwege een fikse dopingschorsing, maar op zaterdagavond maakte hij zijn rentree voor AS Monaco in het duel tegen Stade Rennais. Al was het een wedstrijd om snel te vergeten.

Pogba, die ooit nog de duurste speler ter wereld was, mocht de laatste vijf minuten van het duel meedoen. Veel impact kon hij echter niet maken, want de Monegasken verloren het duel met 4-1.

Ondanks de forse nederlaag, was het wel een bijzonder moment voor de Fransman, die zijn eerste speelminuten maakte in 811 dagen. Hij kreeg een warm onthaal van de thuis- en uitfans, die hem een staande ovatie gunden.

Testosteron

Pogba kwam in september 2023 voor het laatst in actie voor Juventus. Na een wedstrijd bleek hij positief getest te hebben op het verboden, spierversterkende middel testosteron. Hij kreeg hiervoor een schorsing van vier jaar aan zijn broek, maar het sporttribunaal CAS verkortte die straf tot achttien maanden.

Pogba mocht in maart van dit jaar weer officiële wedstrijden spelen, maar Juventus had enkele maanden daarvoor zijn contract al ontbonden. In juni tekende hij voor twee seizoenen bij AS Monaco.

De Fransman heeft altijd volgehouden dat hij nooit bewust de dopingregels heeft overtreden, zo ook na afloop van het verloren duel op zaterdag. "Er zijn momenten dat de duivel je probeert te overtuigen dat alles voorbij is. Maar er is een God, ik geloof in mezelf en in mijn kwaliteiten. Ik heb niets gedaan, de schuld ligt niet bij mij. Ik heb altijd hoop gehouden", aldus Pogba.

De middenvelder gaf daarbij ook aan voorlopig nog wel door te willen gaan met het spelletje: "Het voetbal is nog niet voorbij voor mij. We hebben hard gewerkt, we hebben meer dan twee jaar op deze terugkeer gewacht... Ondanks alles wat er gebeurd is, ondanks de verhalen buiten het voetbal. Ik heb veel geleden en keek enorm uit naar dit moment."

Bijzondere carrière

De 32-jarige Franse middenvelder won in zijn loopbaan het WK in 2018 met Frankrijk en schreef in zijn clubloopbaan ook vier keer het kampioenschap van Italië op zijn naam. Daarnaast was hij een tijdje de duurste speler, nadat Manchester United in 2016 een bedrag van 105 miljoen euro voor hem betaalde. Een jaar later werd dat record verbroken toen Neymar voor 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain vertrok.