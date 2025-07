Jake Paul staat bekend als iemand die een etentje op zijn tijd nooit overslaat, maar nu was hij wel in opvallend gezelschap. Regelmatig is zijn verloofde Jutta Leerdam zijn dinerpartner, maar nu prikte hij een vorkje met voormalig wereldkampioen en stervoetballer Paul Pogba.

De twee zaten samen met de bekende influencer Bass For Real een hapje te eten in een restaurant. Het is niet bekend waar de twee het diner hadden. Pogba werd wel al meermaals gespot in Monaco tijdens de Vanity Fair. Niet geheel onlogisch, want de middenvelder is daar in training voor het nieuwe seizoen met de gelijknamige club uit het Prinsdom. De tafel is in ieder geval rijkelijk gevuld met eten.

Paul Pogba

Na lange tijd van afwezigheid kan Pogba zich eindelijk weer voetballer noemen. Hij tekende deze zomer na een dopingschorsing bij Monaco. Pogba moest achttien maanden toekijken door een dopingovertreding en zag daarmee ook zijn contract bij Juventus verscheurd worden. De 32-jarige Franse middenvelder won in zijn loopbaan het WK in 2018 met Frankrijk en schreef in zijn clubloopbaan ook vier keer het kampioenschap van Italië op zijn naam.

Pogba is een bekende naam onder de influencers, want onlangs zat ook de bekende streamer I Show Speed al met de middenvelder te eten. De twee kennen elkaar al lange tijd want ongeveer acht maanden geleden maakten ze meerdere voetbalvideo's voor het kanaal van de Youtuber.

Jake Paul

Jake Paul liet vorig weekend weer van zich horen tijdens het boksevenement tussen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois. Na de winst van de Oekraïner stapte de verloofde van Leerdam de ring in om de zwaargewichtkampioen uit te dagen. Sindsdien is zijn hoofdafbeelding op Instagram ook veelzeggend. Paul heeft als afbeelding het laadscherm van een computer gezegd, doelend op mogelijk vechtnieuws in de toekomst.

Onlangs gaf Paul ook een fors bedrag uit voor zijn verloofde Leerdam. Met een nog duurdere ring dan de verlovingsring die hij al eerder gaf ging de Amerikaan op bezoek bij zijn geliefde. Leerdam is vol in training op het nieuwe schaatsseizoen met als mogelijk hoogtepunt de Olympische Spelen in Italië.