Chelsea zit met een gigantisch probleem rond Mykhailo Mudryk. De Oekraïense aanvaller heeft namelijk een schorsing van vier jaar gekregen wegens een dopingovertreding. Toch legt de 25‑jarige zich daar niet bij neer: hij gaat in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal (CAS).

De ellende begon in december 2024, toen Mudryk voorlopig werd geschorst na een positieve dopingtest. In een urinemonster dat werd afgenomen tijdens de interlandperiode met Oekraïne werd de verboden stof meldonium gevonden. In juni werd hij officieel aangeklaagd, waarna de Engelse voetbalbond (FA) na onderzoek besloot tot een schorsing van vier jaar.

Mudryk beweert onschuldig te zijn

Ondertussen houdt Mudryk vol dat hij onschuldig is. De buitenspeler zit niet stil en traint al maanden individueel in de hoop snel terug te keren als zijn beroep slaagt. Daarvoor huurt hij het veld van Uxbridge FC om fit te blijven. Zijn laatste wedstrijd voor Chelsea dateert van november 2024, in de Conference League tegen Heidenheim.

Voor zijn verdediging heeft Mudryk bovendien een bekend advocatenkantoor ingeschakeld. Morgan Sports Law staat hem bij, dezelfde juristen die eerder Paul Pogba hielpen tijdens zijn dopingschorsing. Wanneer het CAS zijn zaak behandelt, is nog niet bekend. Mudryk hoopt dat de straf volledig wordt geschrapt, of in elk geval flink wordt verminderd.

Klap voor Shakhtar Donetsk

De situatie raakt niet alleen Chelsea, maar ook Shakhtar Donetsk, de club die hem drie jaar geleden voor zo’n 100 miljoen euro verkocht aan de Londenaren. Ongeveer 30 miljoen euro daarvan bestaat uit bonussen die afhangen van prestaties. Door de schorsing lijkt dat geld voorlopig buiten bereik.

De Oekraïense club voelt de financiële pijn al. De CEO van Shakhtar, Serhii Palkin, vertelde eerder al: "Als hij niet speelt, of als Chelsea geen goede resultaten boekt, verliezen we €30 miljoen. Dat heeft een grote financiële impact op ons. Ik ken Mudryk als speler en als persoon. Ik geloof dat hij terugkomt en weer gaat spelen. Iedereen wacht op de uitspraak van de rechter", schrijft The Sun