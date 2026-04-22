Het drama houdt maar niet op bij Chelsea. Na tegenvallende resultaten heeft de club hun trainer, Liam Rosenior, ontslagen. De Engelsman was pas vier maanden bij de club waar hij Enzo Maresca verving nadat hij onenigheid had met de clubleiding. Nu is de club dus weer miljoenen kwijt aan het ontslaan van een trainer.

Daarmee blijft het onrustig binnen de club, die ooit zo succesvol was. Chelsea staat momenteel op de 7e plaats en moet alles op alles zetten om überhaupt Europees voetbal te halen. Ze spelen ook nog mee om de FA Cup, dus dat zou ook nog een mooie escape kunnen zijn.

Razendsnel ontslag

Die escape moeten ze zien te bewerkstelligen met Calum McFarlane aan het roer. Hij zat al in de staf en zal tot het einde van het seizoen de honneurs waarnemen. Rosenior had een contract tot 2032 en krijgt daardoor dus een flinke zak met duiten mee. "We willen hem en zijn staf bedanken voor de inzet bij de club", klinkt het in een kort statement van The Blues. Rosenior krijgt volgens Britse media wel een keurig zakcentje mee: dat zou gaan om 24 miljoen pond, wat neerkomt op 27 miljoen euro.

Rosenior kreeg Chelsea ook niet aan de praat en verloor dinsdagavond op bezoek bij Brighton and Hove Albion. Dat was de vijfde nederlaag op rij, wat een historisch dieptepunt voor de club uit Londen betekende. Er werd in die vijf wedstrijden ook niet gescoord.

Emmanuel Emegha

Het nieuws is daarbij ook een hard gelag voor Emmanuel Emegha. De Nederlandse spits die nu nog bij satellietclub RC Strasbourg speelt, maakt deze zomer de overstap naar Chelsea en zou daar herenigd worden met de trainer waaronder hij zo goed presteerde in Frankrijk. Dat feestje gaat nu dus niet meer door.