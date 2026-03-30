Bondscoach Julian Nagelsmann heeft zich uitgesproken over een zeer delicate kwestie in het profvoetbal. De Duitse trainer wil dat er meer openheid komt in de sport rond het thema homoseksualiteit. Daar heerst in veel stadions nog altijd een taboe op.

De afgelopen jaren komen er mondjesmaat steeds meer (oud-)voetballers uit diverse competities en landen uit de kast. Toch blijft het altijd nog een onderwerp waar menig voetballer zich niet over uit durft te spreken. Vooral door de vele reacties die er vanuit stadions kunnen komen. In Duitsland is er nu echter een trainer van een prominente club uit de kast gekomen.

Open benadering

Na de coming-out van jeugdtrainer Christian Dobrick van FC St. Pauli heeft de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann zich sterk gemaakt voor een open benadering van homoseksualiteit in het voetbal. "Ik vind het heel jammer dat we dit nog steeds moeten bespreken. Het is schandalig dat je me deze vraag moet stellen", zei Nagelsmann in een interview met RTL/ntv.

"Het onderwerp is al veel meer geaccepteerd in de maatschappij. Helaas zal het in het voetbal waarschijnlijk nog wel even duren. Dat vind ik niet goed", vervolgde de 38-jarige Nagelsmann, die zelf homoseksuele vrienden heeft en dankzij hun verhalen weet hoe het voelt om er lange tijd niet over te kunnen praten of het niet openlijk te kunnen beleven. "Het is een kwelling."

Hitzlsperger

De bondscoach prees Dobricks coming-out. "Ik vind het geweldig dat hij de moed heeft gehad om het te doen. Het is een enorme bevrijding voor hem." De coach is de eerste persoon in het Duitse voetbal die na een lange tijd uit de kast komt. In 2014 kwam 54-voudig international van Die Mannschaft Thomas Hitzlsperger ermee naar buiten dat hij homoseksueel is. Hij deed dat, bewust van de mogelijke reacties, pas tien maanden na het beëindigen van zijn actieve loopbaan.

Oefeninterlands Duitsland

Onder leiding van Nagelsmann is het Duitse nationale elftal druk aan het oefenen in de interlandperiode. Eerder werd er nipt met 4-3 gewonnen van buurland Zwitserland door een ontketende Florian Wirtz. De Duitse voetballers hebben een oefenwedstrijd tegen Ghana ook met klein verschil gewonnen. In Stuttgart eindigde het duel in 2-1.

Kai Havertz zette Duitsland in de slotfase van de eerste helft op voorsprong uit een strafschop. Issahaku Fatawu bracht de Ghanezen in de 70e minuut, kort na zijn invalbeurt, langszij. Hij schoot de bal binnen na een goede actie en voorzet van Derrick Köhn. Deniz Undav maakte in de 88e minuut van dichtbij het winnende doelpunt voor de Duitsers. Op het WK voetbal van komende zomer is de nationale ploeg ingedeeld in groep E met het Curaçao van bondscoach Fred Rutten, Ivoorkust en Ecuador.