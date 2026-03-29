Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft besloten om transgender vrouwen uit te sluiten van deelname in de vrouwencategorie bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Alleen biologisch vrouwelijke atleten, van wie het geslacht wordt vastgesteld door middel van een eenmalige genetische screeningstest, komen in aanmerking om deel te nemen. Het is een controversieel besluit, waar onder meer olympisch kampioene Caster Semenya zich tegen uitspreekt.

Het IOC zegt de beslissing te hebben genomen om de vrouwelijke categorie te beschermen. De maatregel is niet nieuw. Deze vereiste was eerder van kracht bij de Olympische Spelen tussen 1968 en 1996.

Volgens het IOC garandeert de nieuwe regel "eerlijkheid, veiligheid en integriteit in de damescategorie". De sportkoepel benadrukt dat de regel alleen geldt voor de eigen evenementen en dus niet voor recreatieve sporten of sporten op amateurniveau. De regel is tevens in lijn met een presidentieel decreet van president Donald Trump van de Verenigde Staten over transgender vrouwen in de sport.

Vrouwensport

Caster Semenya (35), olympisch kampioene 800 meter in 2012 en 2016, is van plan om te procederen tegen de regel. Momenteel onderzoekt ze welke andere atleten haar steunen. "Het slaat nergens op en dit gaat de vrouwensport zeker niet helpen", zegt ze tegen Sky Sports.

"Ik vecht voor de waardigheid van vrouwen", zegt de inmiddels gepensioneerde Semenya. "Als een atlete zegt dat ze geen test zal ondergaan om te bewijzen dat ze een vrouwis, dan moedig ik ze aan om het inderdaad te weigeren. Laten we een einde maken aan deze ongein."

Respect

"Er is geen respect voor vrouwen. Als je van een vrouw eist dat ze wordt getest om mee te mogen doen aan een wedstrijd, dan heeft dat niks van doen met waardgheid. Als je een meisje aan testen onderwerpt is dat schadelijk en schandelijk!"

Strijd

Atlete Caster Semenya is in 2025 in het gelijk gesteld in een beroepszaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Grote Kamer van het Europese Hof oordeelt dat het beroep van de toen 34-jarige Zuid-Afrikaanse tegen het Zwitsers Federaal Hof, dat haar had verboden deel te nemen aan wedstrijden, niet goed is behandeld.

Semenya kan door de uitspraak haar juridische strijd tegen World Athletics voortzetten. De internationale atletiekfederatie besliste in 2018 dat vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte remmers moeten nemen om aan wedstrijden op de afstanden van 400 meter tot en met 1 Engelse mijl te kunnen meedoen.

Testosteron

Semenya weigerde medicatie te nemen om haar testosteronspiegel te verlagen. De atlete klaagde de mondiale bond aan bij sporttribunaal CAS, maar kreeg in 2019 geen gelijk en ook niet een jaar later bij het Zwitserse Federaal Hof.

De atlete, die in 2012 en 2016 olympisch goud op de 800 meter won en de wereldtitel op die afstand in 2009, 2011 en 2017, liet al weten dat ze geen terugkeer op de atletiekbaan nastreeft en de strijd voortzet voor andere atleten. Ze sprak van een positieve uitkomst. "We moeten de rechten van atleten voorop stellen. Dit is een herinnering aan de leiders dat de prioriteit ligt bij de bescherming van de atleten."