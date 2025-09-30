Homoseksualiteit in het mannenvoetbal is nog vaak een taboe en zeker onzichtbaar. Federico Bernardeschi krijgt in zijn profcarrière regelmatig 'homo' als scheldwoord naar zijn hoofd geslingerd vanwege zijn voorliefde voor mode en kledingstijl. Hij komt met een hard statement.

Bernardeschi, die met Italië Europees kampioen werd in 2021 en nu speelt bij Bologna in de Serie A, sprak openhartig over de kritiek die hij door de jaren heen heeft ontvangen over zijn stijlkeuzes en de geruchten over zijn seksuele geaardheid. In een interview met de podcast "BSMT" sprak Federico Bernardeschi, die in het verleden succesvol speelde voor Juventus en Fiorentina, zijn bewondering uit voor degenen die openlijk hun identiteit onthullen. "Ik neem mijn petje af voor mensen die hun seksuele identiteit hebben geaccepteerd en onthuld."

'Ik droeg een rok, wat is het probleem?'

Bernardeschi verwees naar de reacties die zijn optredens buiten het veld veroorzaakten, vooral op jongere leeftijd. "Twaalf jaar geleden droeg ik een rok", herinnerde hij zich. "Ik droeg een rok, wat is het probleem? Talloze keren is er gezegd dat ik homo ben. En als ik dat ben? Wat kan het ze schelen? Moet ik het dan niet zeggen? De Italiaanse voetballer benadrukte: "Als ik homo was, zou ik er trots op zijn. In deze wereld geloof ik dat iedereen vrij is om te doen wat hij wil."

'Ik heb geleden'

Bernardeschi is sinds 2021 getrouwd met televisiepersoonlijkheid Veronica Ciardi, die deelnam aan de Italiaanse Big Brother. Het stel heeft twee dochters, de zesjarige Deva en de vierjarige Lena. Hij gaf echter toe dat op zijn twintigste de kritiek op zijn keuzes, of het nu ging om zijn kleding of zijn seksuele geaardheid, hem had gekwetst. "Ik heb geleden. Ik denk dat we ons over het algemeen altijd moeten afvragen of de mening die anderen over ons hebben echt zo belangrijk is in ons leven," merkte hij op.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.