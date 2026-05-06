Ronald Koeman heeft de afgelopen maanden een opvallende verandering doorgemaakt. De bondscoach die vroeger bekendstond als iemand die zijn spelers beschermde, lijkt tegenwoordig juist de eerste die ze publiekelijk ter discussie stelt. Dat levert headlines op, maar ook onnodige ruis rond het Nederlands elftal. En dat is precies wat je níét wilt in aanloop naar een WK.

Waar Koeman eerder rust en duidelijkheid uitstraalde, lijkt hij nu steeds vaker zijn eigen problemen te creëren. Neem de situatie rond Georginio Wijnaldum. Tijdens Studio Voetbal liet Koeman weten dat de 35-jarige middenvelder niet langer in beeld is voor Oranje. Dat zorgde direct voor commotie, vooral omdat Wijnaldum daar zelf blijkbaar niet van op de hoogte was.

Volgens Koeman had hij twee maanden geleden nog contact met de routinier, dit seizoen goed voor vijftien goals en zes assists bij Al-Ettifaq. Maar als een speler via de televisie moet horen dat zijn interlandcarrière waarschijnlijk voorbij is, dan is er iets misgegaan in de communicatie. Het is een pijnlijke fout die je eerder bij een onervaren bondscoach verwacht dan bij iemand met de staat van dienst van Koeman.

Het raadsel rondom Joey Veerman

Daarnaast is er ook nog de kwestie met Joey Veerman. De middenvelder van PSV levert al maanden indrukwekkende cijfers in zowel de Eredivisie als de Champions League, maar sinds het EK in Duitsland is hij compleet uit beeld bij Oranje. Op zichzelf hoeft dat geen probleem te zijn. Een bondscoach maakt keuzes. Maar Koeman weigert uit te leggen wat de exacte reden is dat Veerman géén rol meer speelt.

Dat zorgt voor enorm veel speculaties. Verhalen over zijn houding, maar ook over zijn verleden met assistent-trainers Ruud van Nistelrooij en Wim Jonk. Het blijft rondzingen omdat Koeman simpelweg geen duidelijkheid geeft. Zeg gewoon dat je hem geen geschikte bankzitter vindt of dat hij niet in je spel past. Dan is het verhaal klaar.

Terugkrabbelen van kritiek

Ook bij Memphis Depay lijkt Koeman niet standvastig. De bondscoach zei onlangs dat alleen volledig fitte spelers meegaan naar een eindtoernooi. Duidelijk. Maar nu geeft hij weer aan dat Memphis ook mee kan, zelfs als hij eerst op de bank moet beginnen. Zulke tegenstrijdige signalen roepen vragen op, zeker als er verschil tussen de één en andere speler zit.

Meest pijnlijke episode

De meest pijnlijke episode was misschien wel die rond Steven Bergwijn. Nadat de aanvaller naar Al-Ittihad vertrok, verklaarde Koeman op een persconferentie dat het boek voor hem bij Oranje gesloten was zolang hij in Saoedi-Arabië speelt. Hard, maar duidelijk. Alleen hoorde Bergwijn het zelf dus via de televisie.

"Als hij een betrokken bondscoach was geweest, had hij me eerst gebeld. Nu moest ik het op tv vernemen", zei Bergwijn later. Dat soort situaties zijn eenvoudig te voorkomen. Eén telefoontje is vaak genoeg, maar jaren later gaat het nog steeds mis. Zo bleek wel uit de situatie met Wijnaldum.

Onrust vlak voor eindtoernooi

Het opvallende is dat Koeman dit allemaal doet in een fase waarin bondscoaches normaal juist de rust proberen te bewaren. Richting een WK wil je geen discussies, ruis en publieke confrontaties. Toch lijkt Koeman steeds vaker het tegenovergestelde te creëren. Spelers worden via de media aangesproken, onduidelijkheid blijft hangen en elke uitspraak zorgt weer voor een nieuwe discussie.

Dat is opvallend, want Koeman stond altijd bekend als iemand die zijn woorden zorgvuldig koos. Als iemand die precies wist wanneer hij wél en wanneer hij níét iets moest zeggen. Die versie van Koeman lijkt de laatste tijd ver te zoeken. Een bondscoach die meermaals brandjes moet blussen, gaat voorbij aan het échte doel: een elftal bouwen dat het WK kan winnen.

