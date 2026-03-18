Arne Slot en Liverpool hebben op overtuigende wijze de kwartfinales van de Champions League bereikt. De nederlaag in Istanboel tegen Galatasaray werd op Anfield vakkundig weggepoetst. De ene goal was nog mooier dan de andere. Wel waren er zorgen om Nederlander Noa Lang.

Liverpool speelde vorige week de heenwedstrijd van het tweeluik. In Istanboel werd het 1-0 door een goal van Mario Lemina. Eerder in de competitiefase trof de ploeg van Slot ook al de Turkse grootmacht. Ook toen eindigde het duel met dezelfde cijfers in het voordeel van Galatasaray. Liverpool was dus gebrand om het recht te zetten. Dat er veel op het spel stond, liet Slot merken.

Flinke storm voor rust

Liverpool begon fel aan het duel met de Turken. Galatasaray maakte daar slim gebruik van, door opzichtig te vallen. Het leidde tot irritaties bij Liverpool en Arne Slot, die voor de wedstrijd te horen kreeg dat er van scheidsrechter werd gewisseld. Uiteindelijk bezweek Gala onder de druk. Liverpool had een corner ingestudeerd, die perfect werd uitgevoerd. Alexis Mac Allister gaf de hoekschop laag voor rond het zestienmetergebied, Dominik Szoboszlai liep de bal binnen: 1-0.

Dat was de aanzet voor een nog grotere Liverpool-storm richting het doel van Ugurcan Çakir. Die redde zijn ploeg enkele keren, met name vlak voor rust. Toen kreeg de thuisploeg namelijk een strafschop, waarbij de geplaagde Mo Salah achter de bal ging staan. De Egyptenaar deed een mislukte panenka en vond Çakir op zijn weg. Die keeper was in blessuretijd vervolgens ook nog alert op pogingen van Salah en Florian Wirtz.

Liverpool tikt Galatasaray helemaal weg

Kort na de pauze maakte Liverpool de 2-0. Na een vlotlopende aanval schoot Hugo Ekitiké binnen op aangeven van Salah. Anfield in extase, Liverpool virtueel bij de laatste acht. Helemaal toen Ryan Gravenberch er nog geen minuut later zelfs 3-0 van maakte. Maar het feest in Liverpool werd nóg groter toen Salah zijn fout helemaal goed maakte. Hij combineerde met Wirtz en krulde als vanouds met links binnen in de verre hoek: 4-0.

De score had nog hoger uit kunnen vallen. Keeper Çakir stond echter als enige zijn mannetje. Ook werden er nog wat goals afgekeurd. De wedstrijd kende wel een vervelend einde. Noa Lang, die inviel, leek klem te zetten met zijn hand tussen de boarding. Daarbij verging hij van de pijn en moest hij weer worden gewisseld. Het zorgde voor het enige stille momentje op Anfield.

Op naar kwartfinales

Na het laatste fluitsignaal barstte er een groot feest los. En terecht, want Liverpool bereikte de kwartfinales. Daarin wacht titelhouder Paris Saint-Germain, waar ze vorig jaar nog van verloren.