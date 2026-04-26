Italië is opgeschrikt van een schandaal. Scheidsrechtersbaas Gianluca Rocchi ligt onder vuur. Hij wordt onderzocht vanwege mogelijke sportfraude.

De Italiaanse scheidsrechtersbaas Gianluca Rocchi wordt in eigen land onderzocht door het Openbaar Ministerie vanwege mogelijke sportfraude. Om die reden legt de 52-jarige Italiaan zijn functie neer. Rocchi zou onder meer scheidsrechters onder druk hebben gezet en invloed hebben uitgeoefend op VAR-beslissingen.

De aanleiding voor het onderzoek ligt bij een brief die voormalig assistent-scheidsrechter Domenico Rocca ongeveer een jaar geleden stuurde aan de Italiaanse scheidsrechtersbond. Vrijdag kreeg Rocchi te horen dat hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij sportfraude.

Verklaring

"Deze pijnlijke en moeilijke beslissing is bedoeld om het gerechtelijk proces, waar ik naar alle waarschijnlijkheid ongeschonden uit zal komen, soepel te laten verlopen", laat Rocchi weten in een verklaring.

Rocchi was zelf jarenlang actief als scheidsrechter en is nu verantwoordelijk voor het aanwijzen van arbiters voor wedstrijden. Hij wordt ervan verdacht de aanstelling voor het duel tussen Internazionale en Bologna van april vorig jaar te hebben beïnvloed, omdat de betreffende scheidsrechter beter zou liggen bij Inter.

In Italië kan op sportfraude een gevangenisstraf van maximaal zes jaar staan. De zaak is inmiddels ook gedeeld met de Italiaanse voetbalbond, die mogelijk een eigen onderzoek instelt.

Flashback naar 2006

Ook in 2006 werd Italië al opgeschrikt door een groot voetbalschandaal. Die zaak werd bekend als Calciopoli en had grote gevolgen voor meerdere topclubs. Destijds kwamen de media, vlak voor het einde van het seizoen en midden in de titelstrijd, achter afgeluisterde telefoongesprekken tussen clubbestuurders, scheidsrechters en mensen van de voetbalbond. Zelfs politici werden in de zaak genoemd.

Uit het onderzoek kwam Luciano Moggi naar voren als de hoofdrolspeler in het schandaal. De toenmalige topman van Juventus zou wedstrijden van zijn club, maar ook duels van andere teams, hebben beïnvloed. Juventus kreeg uiteindelijk de zwaarste straf: de club uit Turijn raakte twee landstitels kwijt en werd teruggezet naar de Serie B. Ook clubs als Lazio, Fiorentina en AC Milan kregen straffen opgelegd.