De openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika levert direct een bijzonder record op. De bondscoach van het Afrikaanse land gaat namelijk de boeken in. Dat record raakt hij door Dick Advocaat echter ook snel weer kwijt.

Net als zestien jaar geleden openden Mexico en Zuid-Afrika het WK voetbal. Toen was Zuid-Afrika de gastheer, deze keer is dat Mexico. Het is voor het eerst dat de openingswedstrijd van het WK een herhaling is van het eerste duel van een ander wereldkampioenschap.

Het WK is met 48 landen en 104 wedstrijden de grootste editie ooit en dus zullen er de komende weken flink wat records sneuvelen. In de openingswedstrijd is er in ieder geval al gelijk ééntje uit de boeken verdwenen. Otto Rehhagel was sinds 2010 namelijk de oudste bondscoach die ooit actief was op het WK, maar daar is donderdag verandering in gekomen door Hugo Broos, de trainer van Zuid-Afrika.

Bondscoach Zuid-Afrika breekt record

Rehhagel was in 2010 de bondscoach van Griekenland en was tijdens de laatste wedstrijd van dat land op het WK 71 jaar en 317 dagen oud. Broos is donderdag precies 74 jaar en 62 dagen oud tijdens het duel van Zuid Afrika tegen Mexico. De Belg mag zich nu dus de oudste WK-coach ooit noemen.

Dick Advocaat

Lang gaat hij dat record echter niet vasthouden en dat komt allemaal door Dick Advocaat. De Nederlandse bondscoach plaatste zich met Curaçao voor het WK en dat land speelt op zondag 14 juni tegen Duitsland. Advocaat is op dat moment 78 jaar oud en 260 dagen oud en passeert daarmee Broos.

Curaçao speelt de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust op 25 juni en na dat duel zal het record dus op 78 jaar en 275 dagen staan. Als de WK-debutant de knock-outfase haalt dan kan de Nederlandse coach het record daarin nog scherper gaan stellen.

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