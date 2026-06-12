Het WK voetbal is officieel begonnen met het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het gastland, samen met Canada en de Verenigde Staten, won met 2-0, maar het was de scheidsrechter die de show stal. Er werden wel drie rode kaarten uitgedeeld.

Het gastland won de openingswedstrijd in het uitverkochte Mexico City Stadium met 2-0 van Zuid-Afrika. Julián Quiñones en Raúl Jiménez maakten voor 80.824 toeschouwers de doelpunten. Het duel werd ontsierd door drie rode kaarten.

Sphephelo Sithole werd met een rode kaart van het veld gestuurd na een overtreding op Brian Gutiérrez. De Zuid-Afrikaan Themba Zwane kreeg in de 84e minuut direct rood na ingrijpen van de VAR voor een slaande beweging. De Mexicaan César Montes kreeg ook nog rood in de blessuretijd voor een harde overtreding.

'Nooit een rode kaart'

In het buitenland wordt er veel geschreven over die rode kaarten "De scheidsrechter heeft de wedstrijd om hem laten draaien, terwijl het over het geweldige Mexico zou moeten gaan", aldus het Britse Daily Mail over arbiter Wilton Pereira Sampaio . "Drie rode kaarten, drie?! Twee ervan waren terecht, maar die laatste was een slechte beslissing. Dat is nooit een rode kaart."

Gary Neville, ex-international van Engeland, geeft bij BBC zijn mening. "Het was een luie manier van verdedigen. Hij wilde niet terug naar het strafschopgebied en een penalty weggeven. Dus haalt hij hem daarbuiten neer. Ik was geschokt door de rode kaart", zegt hij.

Controversieel

In Mexico zijn ze vooral blij dat 'de vloek van de openingswedstrijd is verbroken'. De nationale ploeg mocht al acht keer het toernooi openen, maar verloor de vorige zeven keer. "Montes' rode kaart heeft de euforie wel getemperd", schrijft El Pais.

"De beslissing is controversieel. De tackle was hard, maar niet gevaarlijk", vervolgt het medium. Montes zal donderdag 18 juni de wedstrijd tegen Zuid-Korea moeten missen.

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