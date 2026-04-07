Twee topsterren van het internationale voetbal hebben voor spektakel gezorgd in de kwartfinale van de Champions League. Hoewel het pas de heenwedstrijd was tussen Real Madrid en Bayern München, gaven beide ploegen alles. Bayern leek aan de hand van Harry Kane voor een horroravond in Madrid te zorgen, maar Kylian Mbappé zorgde ervoor dat de return ook veel belooft.

Real Madrid stond al vanaf de eerste minuut onder enorme druk van de veel scorende Duitsers. Kylian Mbappé was één keer gevaarlijk uit de counter en Vinicius Junior kreeg twee slappe ballen op Manuel Neuer geschoten, maar dat was het in eigen huis. De verdediging moest alle zeilen bezetten om de goal achter keeper Lunin schoon te houden, maar dat lukte maar 40 minuten. Toen was Luis Diaz er als de kippen bij om de langverwachte 0-1 te maken.

Dure gele kaart Tchouameni en razendsnelle 0-2

Alsof de achterstand niet erg genoeg was, kreeg ook de Franse middenvelder Aurelien Tchouameni een dure gele kaart van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. Hij mist sowieso de return in de Allianz Arena in München volgende week. Die return leek al op papier afgedaan te kunnen worden, toen Harry Kane vlak na rust het iconische Santiago Bernabeu stil kreeg.

21 seconden na rust

De Engelse topspits kon van de rand van de zestienmeter helemaal vrij inschieten en zorgde na 21 seconden in de tweede helft voor de 0-2 en daarmee al de beslissing, zo leek het. Het was zijn 49ste goal van het seizoen in alle competities. De jongeling Alvaro Carreras raakte na de aftrap van Real Madrid de bal knullig kwijt. Via Vinicius en Mbappé kreeg Real Madrid meteen erna grote kansen op de aansluiting, maar stond de veertigjarige Manuel Neuer telkens in de weg.

Eindelijk een Spaanse goal

Na tal van reddingen van Neuer moest de Duitser een dik kwartier voor tijd toch vissen. Topscorer Kylian Mbappé maakte zijn veertiende van dit Champions League-seizoen na een heerlijke voorzet van Trent Alexander-Arnold. De 1-2 voelde als een bevrijding voor Real Madrid, dat nu sowieso niet meer kansloos is in de dubbele kwartfinale. Het bleef bij de zege van Bayern, de eerste op Real Madrid sinds 2012. Volgende week belooft de return weer spektakel.

Sporting - Arsenal

Sporting was de hele wedstrijd de betere partij tegen Arsenal, maar verzuimde dat uit te drukken in de score. Ondanks legio kansen en een knal op de lat, bleef de nul op het bord staan voor de Portugezen. Tegen de verhoudingen in scoorde de Engelse ploeg wel. Kai Havertz zorgde in de blessuretijd voor de onverdiende 0-1 voor Arsenal. Eerder werd een goal van Zubimendi nog afgekeurd wegens buitenspel.