Jurriën Timber heeft ondanks de verloren Champions League-finale met Arsenal nog wat te vieren met zijn ploeg. Vlak voordat hij zich moet melden in Zeist voor de voorbereiding op het WK met Oranje zet hij de bloemetjes buiten in Londen.

Timber speelde zaterdag nog in Boedapest met Arsenal. Na penalty's verloren ze daar de Champions League-finale van titelhouder Paris Saint-Germain. Timber viel na blessureleed in, maar kon ook het tij niet keren voor de Londense club. Arsenal-trainer. Toch had het team nog wat te vieren. Bij terugkeer in Londen werden de spelers in het zonnetje gezet.

Arsenal heeft zondag de Engelse landstitel gevierd met een parade door Londen. Daarbij waren honderdduizenden supporters aanwezig. Het was voor Arsenal de eerste landstitel sinds 2004.

Kampioensfeest

Arsenal wilde het kampioenschap, met het oog op de eindstrijd in de Champions League, niet eerder vieren. Later dan zondag was ook niet mogelijk, omdat veel spelers zich bij hun nationale elftal moeten melden ter voorbereiding op het wereldkampioenschap. Dat geldt ook voor Oranje-international Timber.

Uren voor aanvang was het noorden van Londen al veranderd in een zee van rood en wit. Fans stonden langs de straten van de ongeveer 9 kilometer lange route, zongen clubliederen, staken vuurwerk af en juichten het team toe.

De spelers zullen zo de zure nasmaak van de verloren finale kunnen wegspoelen. "Het is pijnlijk, maar ik ben trots op het team en alles wat we dit seizoen samen hebben bereikt", schreef verdediger Gabriel, die de beslissende penalty miste tegen Paris Saint-Germain, op Instagram. "Dank aan onze fantastische fans voor hun steun bij elke stap. Jullie verdienen het om deze reis met ons te vieren en te genieten van de parade van vandaag."

WK voetbal

Timber zal zich binnenkort bij het Nederlands elftal voegen voor de voorbereiding op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt woensdag in De Kuip een oefenwedstrijd tegen Algerije en maandag 8 juni is Oezbekistan in New York de opponent. De eerste WK-groepswedstrijd van Oranje is zondag 14 juni tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

