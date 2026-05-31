Oranje Leeuwin Vivianne Miedema heeft een roerige periode achter de rug. Vanwege een blessure en de gezondheid van haar moeder kwam ze een tijd lang niet in actie voor Manchester City. Nu heeft ze die periode afgesloten met een goal en een prijs.

Miedema heeft een blessure en een moeilijke tijd in haar privéleven achter de rug. Ze werd enkele weken geleden opgeschrikt door nieuws over haar moeder. Zij heeft lymfeklierkanker en kwam op de intensive care te liggen omdat haar lichaam verkeerd reageerde op de chemokuur.

"Zo slecht dat ze negen dagen in coma heeft gelegen. Drie tot vier weken lang was het fiftyfifty of ze er doorheen zou komen. Ze ligt nu op medium care, wat inhoudt dat ze nog steeds veel verzorging nodig heeft. Ze gaat heel kleine stapjes vooruit, maar er zijn nog steeds veel vraagtekens", zei de topvoetbalster daar in aanloop naar de FA Cup-finale over.

"Het was echt een reality check van het leven. Het ene moment is alles leuk en prima, en ineens kan het leven zomaar voorbij zijn. Als je je moeder zo ziet liggen, doet dat mentaal ook veel met je. Het is erg zwaar geweest", aldus de Oranje Leeuwin.

FA Cup-finale

Ze liet toen ook al weten dat ze hoopte om in de finale haar rentree te kunnen maken. Miedema viel na een uur spelen in en maakte kort voor tijd het vierde doelpunt. Rechtsback Kerstin Casparij speelde de hele wedstrijd mee. Bij Brighton had Marisa Olislagers een basisplaats. In de finale in stadion Wembley in Londen werd Brighton & Hove Albion met 4-0 verslagen. Manchester City won dit seizoen ook de landstitel.

Miedema raakte begin april geblesseerd en miste daardoor ook de twee WK-kwalificatiewedstrijden van Nederland tegen Frankrijk. De spits maakt geen deel uit van de selectie van Oranje voor de twee komende WK-kwalificatieduels met Ierland (5 juni) en Polen (9 juni).

