Topvoetbalster Kosovare Asllani is zeer ernstig geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd tegen West Ham United afgelopen weekend. De middenvelder van London City Lionesses schreeuwde het al uit van de pijn op het veld en komt nu met een hartverscheurend bericht. "Mijn hart is gebroken, iets anders kan ik er niet van maken", schrijft ze.

De 36-jarige aanvoerder van de Engelse voetbalclub heeft volgens de diagnose 'een zeer complexe blessure' opgelopen, waarbij meerdere banden in haar knie kapot zijn. Dat betekent een lange revalidatie en misschien wel einde carrière voor de Zweedse, die in 2022 de Golden Foot-trofee won als beste speler ter wereld. Ze komt zelf met een hartverscheurend bericht. "Ik had nooit gedacht dat ik dit zou moeten schrijven", begint ze op Instagram.

London City Lionesses can confirm that Kosovare Asllani suffered a complex multi-ligament injury, including anterior cruciate ligament, in our Barclays Women’s Super League match against West Ham United on Sunday.



The London City captain was substituted in second half stoppage… pic.twitter.com/tLWggFmPdk — London City Lionesses (@LC_Lionesses) March 30, 2026

'Dat brak mijn hart'

"Mijn hele wereld is in één moment veranderd. Ik heb een blessure opgelopen die iedere voetballer vreest en het voelt onwerkelijk. De seconde dat het gebeurde is iets dat ik onmogelijk kan beschrijven. Een mix van shock, pijn en ongeloof zorgde ervoor dat ik bevroor. Om de bevestiging van de blessure te horen, brak mijn hart. Iets anders kan ik er niet van maken. Ik werd vanmorgen wakker met de hoop dat het allemaal maar een nachtmerrie was."

'Ongelofelijk moeilijk om te accepteren'

Maar toen ze haar tenen bewoog en de kniebrace zag om haar been, kwamen de 'oncontroleerbare' tranen. "Voetbal heeft me alles gegeven en om dit nu te ondergaan in deze fase van mijn carrière is ongelofelijk moeilijk om te accepteren. Maar ik heb ook altijd geloofd dat het leven dingen leert in de moeilijkste momenten. Ik heb zoveel geluk gehad dat ik in mijn carrière nooit ernstige blessures heb gehad, totdat in de 97ste minuut nu alles is veranderd."

'Momenten die je volledig kapotmaken'

De 205-voudig international van Zweden gelooft dat alles gebeurt met een reden en geeft de hoop op een terugkeer op het voetbalveld dan ook nog niet op. "Zelfs in de momenten die je volledig kapotmaken... Misschien is dit iets waar ik doorheen dien te gaan, ongeacht hoe pijnlijk het voelt. Misschien is het zodat ik anderen kan begrijpen die met zulke blessures hebben moeten worstelen. Ik weet dat dit onderdeel is van mijn reis en dat het een uitdagende tijd zal worden. Ik neem de tijd om het te verwerken en om te herstellen."