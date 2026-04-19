Lazio boekte zaterdag een verrassende overwinning op Napoli in de Serie A. De ploeg uit Rome versloeg de huidige nummer twee met 0-2. Kenneth Taylor was van grote waarde. Zijn vriendin Jade Anna van Vliet zag haar geliefde al na zes minuten een assist geven.

Door de zege op Napoli, waar onder anderen de Nederlander Sam Beukema speelt, klom het Lazio van Taylor van de tiende naar de negende plaats in de competitie. Naast Taylor stond ook de Nederlands-Surinaamse aanvaller Tijjani Noslin in de basis bij Lazio, die voorheen bij Fortuna Sittard speelde.

In Napels kwam de ploeg uit Rome al snel op voorsprong op aangeven van Taylor. De Nederlandse middenvelder legde de bal vanaf de achterlijn op Matteo Cancellieri, die zo eenvoudig de 0-1 kon binnenwerken.

Het is al vroeg raak 😋

Cancellieri schiet hem na 6 minuten tegen de touwen op aangeven van Taylor ⚽#ZiggoSport #SerieA #NapoliLazio — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 18, 2026

Drie doelpunten en twee assists op naam van Taylor

Voor Taylor, die tijdens de winterse transferwindow de overstap van Ajax naar Lazio maakte, was het zijn tweede assist in dienst van de Italiaanse ploeg. Bovendien heeft de middenvelder drie keer gescoord sinds zijn transfer. Ook Noslin was belangrijk voor de uitploeg. Hij kreeg een strafschop, na een overtreding van Stanislav Lobotka. Vanaf de elf meter stuitte Mattia Zaccagni echter op doelman Vanja Milinkovic-Savic. Ook de rebound werd niet benut.

In de tweede helft verdubbelden de bezoekers alsnog hun voorsprong. Toma Basic maakte de 0-2 op aangeven van Nuno Tavares. Napoli verzaakte te scoren tijdens het duel. Wel raakte een bal van Alisson Santos de paal. Het was de eerste competitienederlaag in eigen huis voor Napoli in ruim een jaar tijd. De laatste thuisnederlaag was op 8 december 2024, toen ook Lazio de tegenstander was.

Jade Anna bekeek het duel vanuit huis

Op Instagram deelde influencer Jade Anna een foto in haar verhaal waaruit bleek dat ze niet naar Napels was afgereisd voor het uitduel van haar vriend. Vanaf de laptop op de bank in Rome zag de Heemskerkse haar vriend een assist geven. Wel deelde ze dat ze binnenkort alsnog naar Napels zal gaan om daar haar zus en een vriendin te zien. Daarna zal ze naar Milaan reizen voor het duel tussen Atalanta en Lazio.