Voor Jade Anna van Vliet, de vriendin van oud-Ajacied Kenneth Taylor is de Johan Cruijff ArenA bekend terrein. Maar binnenkort zal zij er zelf haar sportieve kwaliteiten laten zien. "Een droom die uitkomt."

Middenvelder Taylor maakte begin dit jaar de overstap van Ajax naar Lazio. Beroemde influencer verhuisde met hem mee naar Rome, maar is in Nederland ook nog steeds druk als onderneemster. Ze heeft een eigen supplementenmerk en is sinds kort gecertificeerd pilatesinstructrice.

Binnenkort keert ze in die rol terug in de Johan Cruijff ArenA. De 21-jarige was begin dit seizoen nog vaak op de tribune te vinden om haar vriend aan te moedigen, maar mag nu zelf haar sportieve kwaliteiten laten zien. Ze gaat op 30 april een reformerles geven in het stadion. Die discipline combineert gecontroleerde bewegingen met weerstandstraining, gericht op het versterken van het hele lichaam.

'Een droom die uitkomt'

Dat laat de influencer aan haar miljoen volgers weten op Instagram. Toch moet ze fans teleurstellen. "Ik geef de invite only les, dus helaas kun je je er niet voor aanmelden. Maar het is een droom (waarvan ik niet wist dat ik hem had) die uitkomt", schrijft ze.

Sinds de influencer haar diploma heeft gehaald als instructeur is er veel vraag naar pilateslessen van de influencer. Maar zij sport tegenwoordig vooral in Italië. Het project in Amsterdam biedt wel nieuwe kansen. "Betekent dus dat ik weer een aantal daagjes in Nederland ben en misschien in een/verschillende studio's lesjes kan geven", zegt ze enthousiast.

Beroemd

Van Vliet brak op jonge leeftijd door via YouTube, Instagram en TikTok. Ze maakte onder andere video's met YouTuber Gio Latooy. De twee kregen een relatie toen zij zestien jaar was en hij 22 jaar. Ze gingen in 2023 uit elkaar. Kort daarna leerde Van Vliet haar vriend Taylor kennen.