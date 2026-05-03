De titel van Francesco Farioli maakt het nodige los in Portugal, maar ook daarbuiten. De Italiaanse trainer heeft nog genoeg vrienden van zijn tijd bij Ajax, zo blijkt ook uit de woorden van Jordan Henderson.

Ook Henderson vierde mee met de titel van Porto. De speler van Brentford, en voorheen Liverpool en Ajax, reageerde op sociale media op het kampioenschap van zijn voormalig trainer.

De twee werkten vorig seizoen samen, toen de Amsterdammers de Eredivisie bijna wonnen, maar een voorsprong van negen punten in de laatste vijf speelrondes verspeelden. In de zomer keerde Henderson, destijds aanvoerder, terug naar Engeland en vertrok de Italiaanse coach naar Portugal.

"Geweldig om te zien!", reageerde de Engelsman in zijn Instagram Story. Hij deelde een post van FC Porto en Farioli met een foto van de trainer tijdens de kampioensfeesten, vergezeld van twee emoji's: een hartje en een trofee.

Het was voor Porto alweer even geleden dat ze kampioen van Portugal werden en dus was het een groot feest. Daarbij werden ook wat tranen gelaten. Zo gingen de gedachtes van Farioli al snel terug naar vorig jaar bij Ajax, toen het niet lukte om de titel te pakken. "Voetbal geeft heel veel, maar kan ook ontzettend veel pijn doen."