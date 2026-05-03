Het kampioenschap van FC Porto in Portugal maakt het nodige los bij de club. Francesco Farioli, vorig seizoen nog trainer van Ajax, dacht na het behalen van de titel terug aan zijn tijd in Amsterdam, terwijl doelman Diogo Costa het niet drooghield en Diogo Jota, zijn broer en een overleden Porto-voorzitter in zijn gedachten had.

"Wat een emotie", begon Costa zijn interview met het Portugese Sport TV. "Voor de wedstrijd tegen Alverca kwamen er veel herinneringen aan dit seizoen bij me terug. De moeilijkheden die we hebben doorgemaakt, het leed dat we hebben gevoeld."

Diogo Jota

"Er valt zo veel te zeggen, er is zo veel om te onthouden. Jorge Costa, onze voorzitter. Diogo Jota en zijn broer André Silva… het is een mengeling van verdriet en geluk tegelijk. Toen ik vanmorgen wakker werd, voelde het bijna alsof ik wist dat er iets moois zou gebeuren, omdat we het verdienen. We hebben er alles aan gedaan."

Costa verscheen voor de camera's in een shirt met de naam van de overleden Diogo Jota op zijn rug. "Voor mij was hij een ploeggenoot bij het nationale elftal, maar hij heeft hier ook gespeeld. Ik wist dat hij een enorme Portista (Porto-fan) was en we willen deze landstitel opdragen aan hem, zijn broer en hun familie."

Farioli

Farioli vertelde tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd dat zowel hijzelf als het team wat te bewijzen had. Daarmee verwees hij onder meer naar het mislopen van de landstitel vorig jaar met Ajax. "Vorig seizoen hebben we bij Ajax iets buitengewoons gepresteerd, maar helaas eindigde dat niet zoals we hadden gewild", zei de Italiaanse coach. "Voetbal geeft heel veel, maar kan ook ontzettend veel pijn doen."

"Ik heb verschillende berichten gehad van mijn spelers van vorig seizoen, van de directie, en ik denk dat een deel van deze prestatie vandaag voor hen is." FC Porto won zaterdagavond met 1-0 van Alverca en greep daarmee de 31e landstitel uit de clubgeschiedenis.

Farioli was vorig seizoen met Ajax dicht bij het kampioenschap, maar aan het einde van de competitie verspeelden de Amsterdammers een ruime voorsprong en ging de landstitel alsnog naar PSV.