FC Porto is aan de hand van trainer Francesco Farioli kampioen van Portugal geworden. Vorig seizoen had de Italiaanse trainer het nog zwaar in de slotfase toen hij aan het roer stond van Ajax. Destijds werd een grote voorsprong op PSV verkwanseld.

Een thuiszege van 1-0 op Alverca volstond zaterdagavind voor Porto. Het is voor FC Porto de 31e landstitel uit de clubgeschiedenis. Jan Bednarek maakte in de 40e minuut het doelpunt voor FC Porto, waar middenvelder Pablo Rosario een basisplaats had en spits Luuk de Jong al lange tijd met een blessure aan de kant staat.

31 keer kampioen

FC Porto is voor de 31e keer kampioen van Portugal. Niemand kon Porto van de troon stoten. Alleen Benfica was nog in de race. De ploeg van José Mourinho is nog steeds ongeslagen in de competitie, maar speelde veel vaker gelijk dan Porto. Met 27 overwinningen, vier gelijke spelen en slechts één nederlaag pakte de ploeg van Farioli de titel. Hoewel Benfica ongeslagen bleef, is het verschil negen punten in het voordeel van Porto.

Chelsea

Wellicht ziet Chelsea in deze titel de bevestiging dat ze Farioli binnen moeten hengelen. De Premier League-club is na het ontslag van Liam Rosenor op zoek naar een nieuwe trainer. Chelsea werkte in het verleden wel vaker succesvol samen met coaches van 'de Draken'.

Mourinho maakte de Portugese topclub in het verleden zelfs Champions League-winnaar en werd met Chelsea drie keer kampioen van Engeland. Hij staat op de lijst van trainers met de meeste punten voor de club op plek twee met 2.19 punten gemiddeld per wedstrijd. Hij coachte er in totaal 212 en dat is een bizar gemiddelde.

Vlekkeloos begin

In Portugal is het, gezien het kwaliteitsverschil tussen de topclubs en de rest, niet ongewoon dat teams lange zegereeksen neerzetten. Maar de verbluffende start van Porto was ongekend. Met 16 overwinningen in 17 wedstrijden (plus een gelijkspel thuis tegen Benfica) knalde Porto uit de startblokken. Dat was een nieuw Portugees record.

Natuurlijk konden de Draken dat tempo niet het hele seizoen volhouden, maar de puntenmarge die ze daardoor bovenaan de ranglijst opbouwden, zette hun rivalen al maanden voor het einde van het seizoen onder enorme druk bij elke wedstrijd. Nu is de beslissing dus definitief gevallen.