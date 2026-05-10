FC Barcelona kan zondag voor een unicum zorgen door voor het eerst in de geschiedenis kampioen van Spanje te worden in een duel tegen Real Madrid. Frenkie de Jong begint zondag op de bank en zag vanaf die plek dat zijn team geweldig begon aan de clash tegen de door ruzie verscheurde aartsrivaal. Volg de Clásico hier live.

Koploper Barcelona verdedigt een voorsprong van 11 punten op de nummer twee. Met nog vier duels te gaan, inclusief El Clásico, kan het sowieso al bijna niet meer mis, maar hoe lekker zou het zijn als het kampioensfeest los kan barsten na een resultaat tegen de aartsrivaal? In het seizoen 1931/1932 was het voor het eerst en tevens voor het laatst dat de Spaanse klassieker beslissend was. Toen werd Real Madrid dankzij een 2-2 gelijkspel tegen Barça kampioen.

Bij Barcelona, dat Lamine Yamal en Raphinha mist, begon De Jong zondag op de bank en hij zag hoe zijn team geweldig startte. Eerst schoot Marcus Rashford na negen minuten een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied op wonderschone wijze in de kruising en nog geen tien minuten later maakte Ferran Torres er al 2-0 van. Een historische vernedering dreigt dus voor Real Madrid.

Vreselijk nieuws Barça-coach Flick

Voor Hansi Flick, de coach van FC Barcelona, is de clash tussen beide teams misschien wel minder belangrijk dan ooit. De Duitse trainer kreeg dit weekend het vreselijke nieuws te verwerken dat zijn vader is overleden. Desondanks zit hij wel gewoon op de bank.

Chaos bij Real Madrid

Voor Real Madrid kan de Clásico een hele pijnlijke afsluiting worden van een dramatische week. Spelers Federico Valverde en Aurelien Tchouaméni kregen het deze week flink met elkaar op de stok bij de club en dat leidde donderdag zelfs tot een incident waarbij de Uruguayaan een hoofdwond opliep. Beide spelers kregen vervolgens een half miljoen boete.

Ook was er onrust rond topscorer Mbappé en hoofdcoach Alvaro Arbeloa. De Franse aanvaller zette kwaad bloed bij de aanhang met een vakantie met zijn vriendin en een petitie waarin opgeroepen werd tot zijn vertrek werd miljoenen keren getekend.

Arbeloa bleek het ondertussen met meerdere selectieleden aan de stok te hebben. Voorganger Xabi Alonso werd eerder al ontslagen door de slechte band met zijn selectie, maar Arbeloa zou het zo mogelijk nog bonter hebben gemaakt. Volgens Spaanse media zijn er meerdere spelers die niet meer met hun coach praten.

Live viewing via TikTok

In Nederland is de wedstrijd live te zien op Ziggo Sport. De zender is alleen te ontvangen voor abonnees van de tv-aanbieder. De mensen die dat hebben, kunnen gratis inschakelen op kanaal 14. Presentator Wytse van der Goot ontvangt aan de desk analisten en oud-Barcelona-spelers Boudewijn Zenden en Ronald de Boer', schrijft de zender in een persbericht. Verslaggever Sam van Royen is er live bij in Camp Nou.

Naast de reguliere tv-uitzending pakt Ziggo Sport extra uit met een bijzondere TikTok live viewing. Bekende content creators Ilias Vietto (Real-fan) en Kleine John (Barça-fan) kijken vanuit een ruimte naast de studio live mee met de wedstrijd en reageren in eigen stijl op alle spelmomenten. De speciale live is vanaf 20.45 uur te volgen op het TikTok-kanaal van Ziggo Sport.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover